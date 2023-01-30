روسيا تستبعد التفاوض مع أوكرانيا أو الغرب بعد إرسال الدبابات إلى كييف

استبعد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الخوض في محادثات مع أوكرانيا أو "أسيادها" الغربيين، في ظل توفير الدبابات إلى كييف.

وقال ريابكوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه مع قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالدبابات، ليس من المنطقي أن تتحدث روسيا مع كييف أو مع "سادة الدمى" الغربيين.

وأضاف ريابكوف أن الغرب لم يقم بأي مبادرة جادة لحل الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا لن تسمح بحدوث تصعيد يؤدي إلى نشوب حرب بين روسيا وحلف الناتو.

وقال “شولتس” في تصريحات أوردتها قناة “الشرق” السعودية: “لا توجد حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا ولن نسمح بتصعيد من هذا النوع”.