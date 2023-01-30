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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستبعد التفاوض مع أوكرانيا أو الغرب بعد إرسال الدبابات إلى كييف

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

استبعد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الخوض في محادثات مع أوكرانيا أو "أسيادها" الغربيين، في ظل توفير الدبابات إلى كييف.

وقال ريابكوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه مع قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالدبابات، ليس من المنطقي أن تتحدث روسيا مع كييف أو مع "سادة الدمى" الغربيين.

وأضاف ريابكوف أن الغرب لم يقم بأي مبادرة جادة لحل الأزمة الأوكرانية.

المستشار الألماني: لن نسمح بتصعيد يؤدي إلى نشوب حرب بين الناتو وروسيا

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا لن تسمح بحدوث تصعيد يؤدي إلى نشوب حرب بين روسيا وحلف الناتو.

وقال “شولتس” في تصريحات أوردتها قناة “الشرق” السعودية: “لا توجد حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا ولن نسمح بتصعيد من هذا النوع”.

 

أوكرانيا الدبابات كييف روسيا

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