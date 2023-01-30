إصابة 32 شخصا في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

أصيب 32 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس، عند الكيلو 103 اتجاه محافظة أسيوط على طريق الصحراوي الشرقي وقادم محافظة القاهرة.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 103 طريق الصحراوي الشرقي باتجاه أسيوط.

انتقلت الأجهزة المعنية لفحص البلاغ، والدفع بعدد 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إصابة "إبراهيم.م" 36عامًا، و"حسن.س" 22عامًا، و"نجاه.ا" 80عامًا، و"قناوى.ع" 45عامًا، و"أحمد.م" 22عامًا، و"زينب.م" 60عامًا، و"فاطمة.ا" 32عامًا، و"جهاد.ك" 28 عامًا، و"الشربيني.س" 21عامًا، و"مصطفى.ص" 25عامًا، و"علاء.خ" 21عامًا، و"إبراهيم.ح" 24عامًا، و"عبدالله.ح" 21عامًا، و"وليد.م" 32عامًا، و"فارس.م" 19عامًا، و"خالد.ع" 24عامًا، و"محمود.ع" 28 عامًا، و"حاتم.ع" 37 عامًا، و"مختار.م" 35عامًا.

كما أصيب "محمد.ج" 30 عامًا، و"عاطف.ع"، و" 52 عامًا، و"زينب.ع" 29 عامًا، و"صالح.ع" 28 عامًا، و"أحمد.ا" 21 عامًا، و"مصطفى.م" 30 عامًا، و"عبدالعزيز.س" 27 عامًا، و"رمضان.ف" 22 عامًا، و"فاطمة.ف" 48 عامًا، و"أسماء.م" 45 عامًا، و"محمود.م"27 عامًا، و"اسامه.ف" 35 عامًا، و"حسن.ع" 22 عامًا.وجميعهم مقيمين محافظات الأقصر وقنا وأسوان.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.