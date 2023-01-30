الدمرداش: دور بارز لجامعة العريش في تنمية سيناء

أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، بمحافظة شمال سيناء ، أن جامعة العريش تعُد واحدة من الجامعات الحكومية المتميزة، وتلعب دورًا بارزًا في تنمية سيناء على كافة القطاعات التعليمية والخدمية وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى دور الجامعة في تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال كوادرها العلمية المُتميزة.

وأكد الدمرداش، أثناء لقاءه بممثلي الصحف ، علي الدعم اللامحدود التي تقدمه مؤسسات الدولة لجامعة العريش وخاصة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، مؤكدا علي استكمال مسيرة التطوير البناء فى ظل توجهات الدولة بالعمل في كافة القطاعات، والتحول الرقمي لكل منشأت الجامعة بناءً علي توجيهات القيادة السياسية.

وقال الدمرداش، إن هناك عدة برامج مميزه داخل الكليات تحقق موارد تتيح إمكانية الانفاق الذاتي علي متطلبات الجامعة من العمالة بنظام الاستعانة ، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بهذه البرامج الدراسية المميزة لتخريج كوادر مدربة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

هذا الي جانب اهتمام الجامعة بالمشروعات الإنتاجية والأنشطة والخدمات الطلابية.

المزارع الإنتاجية

وأكد على جهود الجامعة في النهوض بالمزارع الإنتاجية في مختلف المجالات خاصة زراعات الزيتون وادخال أصناف جديدة تعطي نسب عالية من زيت الزيتون ، وادخال أصناف جديدة من القمح حيث تم زراعة نحو ٦ الاف فدان الي جانب إدخال سلالات جديدة من الارانب لتوفير اللحوم وكذلك بيض السمان .