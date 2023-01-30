طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان يشاركون في مسابقة دولية بانجلترا للحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن السيارات.. العميد: نهدف لتبادل الخبرات

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: مشروع مسابقة الفورمولا مدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة

الجيوشي: مشروع مسابقة الفورمولا يهدف لتطبيق المعرفة العلمية والعملية وتأهيل الطلاب

الدكتور ياسر فتوح: مسابقة الفورمولا تهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تعد المسابقات الدولية والتي تكون مبنية على التعاون بين الجامعات المصرية وجامعات أخري سواء كانت أجنبية أو عربية فرصة كبيرة تسعي دائمآ الجامعات إلي استغلالها للاطلاع على عقول وافكار بحثية جديدة بإضافة إلي مشاركة الطلاب وإكسابهم الخبرة العلمية بإضافة إلى الإحتكاك العملي لتحقق الكثير من الطموحات.

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان في شهر مايو الماضي، فتح باب التقدم لطلاب الكلية في اي نظام دراسي والمعيدين وإعضاء هيئة التدريس، الإشتراك والمشاركة في المسابقة السنوية الدولية لتصميم و تصنيع السيارة الكهربائية الفورمولا الطلابية Formula Student Electric Vehicle، والذي يعد مشروع دولي تتعاون في الكلية ممثلة عن جامعة حلوان مع جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية.

وأثمر هذا التعاون المثمر بين كلية التكنولوجيا والتعليم ونظيرتها جامعة اكسفورد برووكس، إلي سفر طلاب فريق الفورمولا لإنجلترا، حيث تمت الموافقة علي سفر أربعة أربعة من الطلاب المشتركين والمُمثلين للفريق.

وحول هذا الأمر قال الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن تلك المسابقة تعد فرصة عظيمة للطلاب لتمية مهاراتهم للتفكير والإبداع، وإن مسابقة مشروع الفورمولا يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الإنجليزية في مجال التغيرات المناخية وجهود الحد من انبعاثات الكربون كمسبب رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وصرح لطفى في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسابقة مشروع الفورمولا والذي تتعاون فيه كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ونظيرتها في جامعة اكسفورد برووكس مدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة.

وأضاف عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بأن أهمية المشاركة الطلابية في مثل هذه السباقات تنمي روح التعاون والمشاركة وتستغل طاقات الشباب الإبداعية وتوجههم نحو غد أفضل من حيث تحقيق اهدافهم بصوره صحيحة في ظل النظام والإلتزام والتعاون المثمر البناء .

وأشار، إلي أن الفريق الطلابي الذي يشارك في مسابقة الفورمولا ظهر عليه الحماس والفاعلية والنشاط منذ اليوم الأول حيث كانوا دائمآ يشاركون في الاجتماعات الدوريه لأعضاء الفريق، كما قام ١٢ من الفريق بزيارة ميدانية لمقابلة طلاب فريق الفورمولا بكلية الهندسة جامعة عين شمس وكان الهدف من الزيارة هومعرفة كيفية تكوين الفريق وكيفية ادارته، وكذلك رؤية تصميم السيارة الذي نفذه فريق عين شمس وكيفية تصنيعه ، واخد خبره ليكونوا علي دراية بكيفية شراء الخامات.

والفت الدكتور إبراهيم لطفي إلي أنه قد شارك اثنين من الفريق في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر ٢٠٢٢ في شرم الشيخ وذلك لعرض اهداف ومخرجات مشروع التعاون الجامعي المشترك في سياسات التغيرات المناخية نحو انبعاثات كربونية صفرية.

ومن جانبة أوضح الدكتور احمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بالكلية، والمشرف علي مسابقة مشروع الفورمولا، ان المشروع يعتبر تحدي تعليمي تنظمه مؤسسه المهندسين للسيارات في انجلترا لتطبيق المعرفة العلمية والعملية وتأهيل الطلاب في مختلف المجالات الهندسية الي وظائفهم المستقبلية، مشيرآ إلي وأن سفر الطلاب يهدف لتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعتين في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري Global Warming كنتيجة مباشرة للانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية والمركبات المختلفة في قطاع النقل.

وأكد الجيوشي علي أن الفريق الطلابي قادر علي الابتكار والتميز من خلال المشاركة الفعالة بين أعضاء الفريق والتعاون والتعليم القائم علي البحث العلمي والمناقشة من خلال خطة عمل واضحة.

والفت إلي أن المسابقة ليست بمسابقة عاديه ولكن الفكرة نابعه من إشراك الطلاب في عمل واحد جاد ومُثمر بتشجيعهم واستثمار أفكارهم البناءه وتنمية روح الفريق، حيث أنه تم تقسيم الفريق الي مجموعات كل مجموعة متخصصة بمهام معينه في صناعة السيارة الكهربيه ففريق متخصص في صناعة هيكل السيارة ، فريق متخصص في كهرباء السيارة ، وقد دارت اجتماعات اسبوعيه اون لاين مع متخصصين اجانب .

وأوضح الدور الذي قام به الطلاب في مشروع الفورملا والتطورات التي حدثت بين الجامعة الاجنبيه والكلية والجانب الايجابي في الاجتماعات التي حدثت اون لاين مع الطلاب من حيث تنميه اللغة لدي الطلاب واكسابهم العديد من المهارات الايجابية مثل القيادة والتفكير الإبداعي.

بينما قال الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، أن مسابقة الفورمولا عبارة عن سباقات السيارات وتركز على كهربة صناعة السيارات ، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإدخال الأنظمة الهجينة والكهربائية وقام بتنظيم الفريق وتنظيم الاجتماعات الاسبوعيه لهم.