عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان يشاركون في مسابقة دولية بانجلترا للحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن السيارات.. العميد: نهدف لتبادل الخبرات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: مشروع مسابقة الفورمولا مدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة

 

الجيوشي: مشروع مسابقة الفورمولا يهدف لتطبيق المعرفة العلمية والعملية وتأهيل الطلاب

 

الدكتور ياسر فتوح: مسابقة الفورمولا  تهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 

 

تعد المسابقات الدولية والتي تكون مبنية على التعاون بين الجامعات المصرية وجامعات أخري سواء كانت أجنبية أو عربية فرصة كبيرة تسعي دائمآ الجامعات إلي استغلالها للاطلاع على عقول وافكار بحثية جديدة بإضافة إلي مشاركة الطلاب وإكسابهم الخبرة العلمية بإضافة إلى الإحتكاك العملي لتحقق الكثير من الطموحات.

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان في شهر مايو الماضي، فتح باب التقدم لطلاب الكلية  في اي نظام دراسي والمعيدين وإعضاء هيئة التدريس، الإشتراك والمشاركة في المسابقة السنوية الدولية لتصميم و تصنيع السيارة الكهربائية الفورمولا الطلابية Formula Student Electric Vehicle، والذي يعد مشروع دولي تتعاون في الكلية ممثلة عن جامعة حلوان مع جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية.

وأثمر هذا التعاون المثمر بين كلية التكنولوجيا والتعليم ونظيرتها  جامعة اكسفورد برووكس، إلي سفر طلاب فريق الفورمولا لإنجلترا، حيث تمت الموافقة علي سفر أربعة أربعة من الطلاب المشتركين والمُمثلين للفريق.

وحول هذا الأمر قال الدكتور ابراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن تلك المسابقة تعد فرصة عظيمة للطلاب لتمية مهاراتهم للتفكير والإبداع، وإن مسابقة مشروع الفورمولا  يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة اكسفورد برووكس الإنجليزية في مجال التغيرات المناخية وجهود الحد من انبعاثات الكربون كمسبب رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري.

استعدادا لاحتفالية قادرون باختلاف.. اتحاد طلاب إعلام القاهرة يطلق مسابقة اعمل لوجو

وصرح لطفى في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسابقة مشروع الفورمولا والذي تتعاون فيه كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ونظيرتها في جامعة اكسفورد برووكس مدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة.

وأضاف عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بأن أهمية المشاركة الطلابية في مثل هذه السباقات  تنمي روح التعاون والمشاركة وتستغل طاقات الشباب الإبداعية وتوجههم نحو غد أفضل من حيث تحقيق اهدافهم بصوره صحيحة في ظل النظام والإلتزام والتعاون المثمر البناء .

وأشار، إلي أن الفريق الطلابي الذي يشارك في مسابقة الفورمولا ظهر عليه الحماس والفاعلية والنشاط منذ اليوم الأول حيث كانوا دائمآ يشاركون في الاجتماعات الدوريه لأعضاء الفريق، كما قام ١٢ من الفريق  بزيارة  ميدانية  لمقابلة طلاب فريق الفورمولا بكلية الهندسة جامعة عين شمس وكان الهدف من الزيارة هومعرفة كيفية تكوين الفريق  وكيفية ادارته، وكذلك رؤية تصميم السيارة الذي نفذه فريق عين شمس وكيفية تصنيعه ، واخد خبره ليكونوا علي دراية بكيفية شراء الخامات.

والفت الدكتور إبراهيم لطفي إلي أنه قد شارك اثنين من الفريق في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر ٢٠٢٢ في شرم الشيخ وذلك لعرض اهداف ومخرجات مشروع التعاون الجامعي المشترك في سياسات التغيرات المناخية نحو انبعاثات كربونية صفرية. 

ومن جانبة أوضح الدكتور احمد الجيوشي فتوح نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بالكلية، والمشرف علي مسابقة مشروع الفورمولا، ان المشروع يعتبر تحدي تعليمي تنظمه مؤسسه المهندسين للسيارات في انجلترا لتطبيق المعرفة العلمية والعملية وتأهيل الطلاب في مختلف المجالات الهندسية الي وظائفهم المستقبلية، مشيرآ إلي وأن سفر الطلاب يهدف لتبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعتين في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري Global Warming كنتيجة مباشرة للانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية والمركبات المختلفة في قطاع النقل.

الآن .. فرصة مثالية بمشاهدة كوكب عطارد "رسول الآلهة"

وأكد الجيوشي علي أن الفريق الطلابي قادر علي الابتكار والتميز من خلال المشاركة الفعالة بين أعضاء الفريق والتعاون والتعليم القائم علي البحث العلمي والمناقشة من خلال خطة عمل واضحة.

والفت إلي أن المسابقة ليست بمسابقة عاديه ولكن الفكرة نابعه من إشراك الطلاب في عمل واحد جاد ومُثمر بتشجيعهم واستثمار أفكارهم البناءه وتنمية روح الفريق، حيث أنه تم تقسيم الفريق الي مجموعات كل مجموعة متخصصة بمهام معينه  في صناعة السيارة الكهربيه ففريق متخصص في صناعة هيكل السيارة ، فريق متخصص في كهرباء السيارة ، وقد دارت اجتماعات اسبوعيه اون لاين  مع متخصصين اجانب .

وأوضح  الدور الذي قام به الطلاب في مشروع الفورملا والتطورات التي حدثت  بين الجامعة  الاجنبيه والكلية  والجانب الايجابي في الاجتماعات التي حدثت اون لاين مع الطلاب من حيث تنميه اللغة لدي الطلاب  واكسابهم العديد من المهارات الايجابية مثل القيادة والتفكير الإبداعي. 

بينما قال الدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات، أن مسابقة الفورمولا عبارة عن  سباقات السيارات وتركز على كهربة صناعة السيارات ، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإدخال الأنظمة الهجينة والكهربائية وقام بتنظيم الفريق وتنظيم الاجتماعات  الاسبوعيه لهم.

مشروع مسابقة الفورمولا الفورمولا مسابقة الفورمولا كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان المسابقات الدولية الجامعات المصرية Jobs Education جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

ترشيحاتنا

بنسبة نجاح 85.9% .. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الصرف الأربعاء.. إعلان قائمة أسعار 32 سلعة تموينية لشهر فبراير 2023

حركة الأسعار بالأسواق.. الخضراوات والفاكهة والدواجن والبيض والذهب اليوم الاثنين

السمسار كان مين|شوبير يوجه رسالة للزمالك بشأن رحيل إمام عاشور

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

إقبال كبير على معرض القاهرة للكتاب في يومه الخامس.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش قلة نضافة.. علامة بالرقبة تؤكد إصابتك بمرض خطير

لذيذ ومغذي والولاد بيحبوه.. عصير البرسيم يتصدر السوشيال ميديا

يفعل المعجزات.. مكون خارق لعلاج آلام المفاصل وإزالة السموم من الجسم

هيدخلهم العناية.. طبيب يحذر من خطأ شائع تقع فيه الأمهات مع أطفالها

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ