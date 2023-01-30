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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالحرق.. لبنانيون يعاقبون صاحب محل ملابس لقيامه بفعل غير أخلاقي

صدى البلد

قام أحد الأهالي في إحدى البلدات بلبنان على إشعال النار في سيارة تابعة لصاحب محل ملابس، وذلك بعدما اكتشفوا أنه وضع كاميرا في غرفة تبديل الملابس.

وأوضحت وسائل إعلام تلفزيونية محلية، أن صاحب المحل تسبب في حالة غضب واسعة بعد اكتشاف فضيحة أخلاقية في المنطقة إرتكبها صاحب محل ملابس.

وأوضحت أن صاحب محل تجاري قام بتركيب كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس، وقام خلالها بمراقبة السيدات دون علمهن.

وأقدم الأهالي على إشعال النيران في سيارته الخاصة، واحترقت بشكل كامل، وتدخلت فرق الإطفاء وحضرت الأجهزة الأمنية للسيطرة علي الأوضاع.

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