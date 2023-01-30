القومي للمرأة ينظم جلسة حكى للأطفال تقدمها الكاتبة سماح أبو بكر بمعرض الكتاب

يواصل المجلس القومى للمرأة أنشطته التي ينظمها خلال مشاركته للمرة الأولى بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة ال 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 .

حيث ينظم المجلس "دائرة حكى للأطفال" تقدمها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وتهدف إلى حث الأطفال وتشجيعهم على القراءة، وتوعيتهم بأهميتها، علاوة على مناقشة قضية تمكين الفتيات وكيفية تقديم الدعم والمساندة لهن .

وتعقد دائرة الحكي يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023 الساعة 4 مساءً بجناح المجلس بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة ال 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 تقام هذا العام تحت شعار " على أسم مصرمعاً: نقرأ...نفكر... نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.