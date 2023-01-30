عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يرحب بالوفد العسكري من كلية الدفاع الوطني العمانية.. صور

الوفد العسكرى من
الوفد العسكرى من كلية الدفاع الوطنى العمانية فى بمجلس النواب

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الوفد العسكري من كلية الدفاع الوطني العمانية والذي حضر جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس.

وقال رئيس المجلس: يحضر معنا بشرفات المجلس الآن من سلطنة عُمان الشقيقة، وفد عسكرى من أعضاء هيئة التدريس "دارسى الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطني العُمانية".

وتابع: الأشقاء الأعزاء يسعدني أن أرحب بكم فى بلدكم مصر، كما يسعدني أن نستقبلكم اليوم فى رحاب مجلس النواب المصري، مُعرباً لكم باسمى وباسم نواب الشعـب المصري عن خالص التقدير والاحترام لكم ولسلطنة عُمــان الشقيقــة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التى تجمعنا بها العديد مــن القواسم المشتركة والتاريــخ المُمتد والراسخ من العلاقات المتميزة فى إطار من الود والأخوة والاحترام المتبادل، والتعاون والتنسيق المستمر، بما يخدم صالح بلدينا الشقيقين وشعبيهما والأمة العربية.

واختتم رئيس مجلس النواب، قائلًا: نعتز بزيارتكم العزيزة والمُقدرة لبلدكم مصر، ونتمنى لكم طيب المُقام والتوفيق والسداد لكم ولسلطنة عُمان الشقيقة.

328338240_2359685670845780_8088163085456553728_n
328338240_2359685670845780_8088163085456553728_n
328305267_893421801907899_2216939913484056596_n
328305267_893421801907899_2216939913484056596_n
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الوفد العسكرى كلية الدفاع الوطنى العمانية سلطنة ع مان الشقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

ترشيحاتنا

التقديم بدأ .. تعرف على تفاصيل وظائف قطارات تالجو الجديدة

بينهم 12 فتاة |اعتقال أكثر من 1000 تاجر مخدرات فى دولة عربية

تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.. موعدها وخطواتها وضوابطها

تظاهرة في حب شيخ الأزهر من الطلاب الوافدين بجناح معرض القاهرة للكتاب

عُمان تدافع بقوة عن مصر بعد شائعة فساد منتجات زراعية مورّدة للسلطنة

ليس ميكيسوني.. فسخ تعاقد نجم الأهلي المعار رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بإطلالة جريئة.. شاهد

مش قلة نضافة.. علامة بالرقبة تؤكد إصابتك بمرض خطير

لذيذ ومغذي والولاد بيحبوه.. عصير البرسيم يتصدر السوشيال ميديا

يفعل المعجزات.. مكون خارق لعلاج آلام المفاصل وإزالة السموم من الجسم

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد .. طقس سيئ في هذا الموعد | فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ