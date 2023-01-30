رئيس مجلس النواب يرحب بالوفد العسكري من كلية الدفاع الوطني العمانية.. صور

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الوفد العسكري من كلية الدفاع الوطني العمانية والذي حضر جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس.

وقال رئيس المجلس: يحضر معنا بشرفات المجلس الآن من سلطنة عُمان الشقيقة، وفد عسكرى من أعضاء هيئة التدريس "دارسى الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطني العُمانية".

وتابع: الأشقاء الأعزاء يسعدني أن أرحب بكم فى بلدكم مصر، كما يسعدني أن نستقبلكم اليوم فى رحاب مجلس النواب المصري، مُعرباً لكم باسمى وباسم نواب الشعـب المصري عن خالص التقدير والاحترام لكم ولسلطنة عُمــان الشقيقــة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التى تجمعنا بها العديد مــن القواسم المشتركة والتاريــخ المُمتد والراسخ من العلاقات المتميزة فى إطار من الود والأخوة والاحترام المتبادل، والتعاون والتنسيق المستمر، بما يخدم صالح بلدينا الشقيقين وشعبيهما والأمة العربية.

واختتم رئيس مجلس النواب، قائلًا: نعتز بزيارتكم العزيزة والمُقدرة لبلدكم مصر، ونتمنى لكم طيب المُقام والتوفيق والسداد لكم ولسلطنة عُمان الشقيقة.

328338240_2359685670845780_8088163085456553728_n