رئيس الوزراء الفلسطيني: ننظر بخطورة إلى قرارات الكابينيت الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، “إن الحكومة الفلسطينية تنظر بخطورة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر المجلس تلك القرارات مخالفة للقانون الدولي، وذكر اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أن قرارات الكابينيت الإسرائيلي تعكس الأزمة التي تعيشها حكومة الاحتلال، والتي تظهر في شكل القتل، والقمع، وفرض العقوبات الجماعية.

وتابع أشتية: “ندرك حجم الاستهداف الإسرائيلي للمشروع الوطني، مثلما ندرك حجم الأعباء وثقل التحديات التي يتحملها شعبنا في سبيل الحفاظ على هذا المشروع”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن حكومة الاحتلال لديها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها، وجرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين ومدينة القدس.