ليس ميكيسوني.. فسخ تعاقد نجم الأهلي المعار رسميا

قرر أحمد سيد غريب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار الى زعيم الثغر، فسخ عقده مع فريق نادي الاتحاد السكندري.

ويلعب أحمد سيد غريب مع الاتحاد معارا من الأهلي، وكان من المقرر أن ينتهي عقده مع النادي السكندري بنهاية الموسم بعد الحالي.

وفضل سيد غريب فسخ عقده والرحيل في الوقت الحالي وعدم الانتظار لنهاية الموسم حيث كان قد طلب منذ أسبوعين فسخ عقده، لكن تم إبلاغه فقط أمس بالفسخ ليقوم بإخطار الأهلي.

وكان سيد غريب انتقل إلى الاتحاد السكندري بداية الموسم الكروي الجاري بعد ظهوره اللافت مع الأهلي في نهاية الموسم الماضي .