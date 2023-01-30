عاجل
بسعر مذهل.. خصم 10 آلاف جنيه على موبايل سامسونج Galaxy S21 أخبار التعليم ..نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة... عاشور : التعاون الدولي مع الجامعات والمراكز البحثية المرموقة مهم السمعة ونسبة الأساتذة إلى الطلبة والبحث الأكاديمي وعدد الأجانب.. معايير اختيار الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية.. والتعليم العالي: لها أثر على زيادة الوافدين بشكل ملحوظ  موجز السوشيال ميديا.. قندوسي يوجه رسالة للجماهير بعد التوقيع للأهلي.. وعرض مسرحية مبروك جالك ولد بداية من 1 فبراير نشرة المرأة والصحة.. صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها.. نوع لبن يحتوي على دهن الخنزير.. ومكون خارق للمفاصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إنفوجراف .. سقارة تفيض باكتشافات أثرية جديدة

صدى البلد

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء  إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان: سقارة تفيض من جديد باكتشافات أثرية من عصر الدولة القديمة".

وسلّط الإنفوجرافيك الضوء على اكتشافات أثرية جديدة ومهمة أعلن عنها عالم الآثار د. زاهي حواس في إطار أعمال البعثة المصرية المشتركة مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير بجبانة سقارة.


تعود تلك الاكتشافات إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة بالدولة القديمة. وقد تضمن الكشف جبانة ضخمة تحوي عدة مقابر، منها: مقبرة "خنوم جد إف" كاهن في عهد الملك "أوناس" آخر ملوك الأسرة الخامسة، ومقبرة "مري" صاحب عدة ألقاب منها "كاتم الأسرار"، ومقبرة كاهن المجموعة الهرمية للملك "ببي الأول" والذي ربما يُدعى "مسي"، بالإضافة إلى 9 تماثيل من الحجر الجيري الملون. 


تضمن الكشف أيضًا مجموعة من التمائم وأدوات التجميل وتماثيل على هيئة معبودات، وأوانٍ فخارية، وبئر على عمق 15م، عُثر أسفلها على حجرة بداخلها تابوت من الحجر الجيري لمومياء أيضًا لم تُمس لشخص يُدعى "حكا شبس".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

تفاصيل رالي جميل 2023 للسيدات بالسعودية

450 مليار جنيه.. موعد وقف شهادات الـ25%.. وهذا ما حققته بالجهاز المصرفي

3 أشهر | إنذار عاجل لمستأجري ممتلكات صندوق الإسكان بـ الوادي الجديد

تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز في كأس الكونفدرالية

56 هدفا.. محمود علاء يحقق رقما قياسيا في الدوري| مدافع بثوب مهاجم

سبائك ذهبية وأرباح ضخمة | سقوط لص المباريات الحصرية في الجيزة.. شاهد

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشركة بريئة.. أمّ مصدومة من مخبوزات معبأة شهيرة في السوق| اِعرف السبب

مكون بسيط يحول كوب القهوة مضاد حيوي طبيعي.. تفاصيل

اوعى تتجاهله ..عرَض يظهر في 80% من الحالات قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

كارثة جديدة | علامة غير متوقعة في اللحمة تؤكد أنها فاسدة..أرميها فورا

فيديو

تعديل أم حذف.. ماذا حدث بمناهج رابعة وخامسة ابتدائي؟| تغطية خاصة

لو هتتجوز قريب.. اعرف الأوراق المطلوبة وأسعارها| تفاصيل

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

خلتني أشوف جوزي قرد.. اليوتيوبر لولا فاني تعلن إصابتها بسحر من صديقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ