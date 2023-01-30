عاجل
بسعر مذهل.. خصم 10 آلاف جنيه على موبايل سامسونج Galaxy S21 أخبار التعليم ..نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة... عاشور : التعاون الدولي مع الجامعات والمراكز البحثية المرموقة مهم السمعة ونسبة الأساتذة إلى الطلبة والبحث الأكاديمي وعدد الأجانب.. معايير اختيار الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية.. والتعليم العالي: لها أثر على زيادة الوافدين بشكل ملحوظ  موجز السوشيال ميديا.. قندوسي يوجه رسالة للجماهير بعد التوقيع للأهلي.. وعرض مسرحية مبروك جالك ولد بداية من 1 فبراير نشرة المرأة والصحة.. صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها.. نوع لبن يحتوي على دهن الخنزير.. ومكون خارق للمفاصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد العمال: المصري مميز في شغله وبيعرف يجيب القرش

صدى البلد

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العامل المصري مميز فى شغله و "بيعرف  يجب القرش" مطالبً بـ  إعادة العمال الحرفيين لسوق العمل، و لابد أن يخوض العامل المصري لتدريبات كثيرة، ولابد أن يعود العامل المصري من جديد لقوته، خاصة أنه كان مرغوب في الدول العربية، وهذا لن يعود إلا من خلال التدريب والتعليم الجيد جدا.

وأضاف "جبران"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التجربة الألمانية المسماه بـ "التعليم المزدوج" هي أنسب طريقة لتخريج عامل على كفاءة عالية للغاية.

وأشار إلى أن المقصود بالتعليم المزدوج هو حصول الطالب على 75% عملي و25% نظري، وما يساعد في نسبة التعليم العملي هي المنشآت الموجودة بالفعل مثل المصانع، والتي تقوم بتعليم هذه العمالة لمدة 5 سنوات بعد الإعدادية، ليكون العامل مؤهل للدخول للسوق مباشرة، وهذا النظام ما نعمل عليه الفترة المقبلة.

ولفت أن وزارة القوى العاملة أصدرت إعلان أمس على احتياج إيطاليا على مجموعة من العاملين الراغبين في العمل بشهادات، وبالتالي إذا لم يتم إرسال عامل مؤهل سيعود مرة أخرى وسيعطي سمعة غير جيدة، وبالتالي لابد من تأهيل العامل.
 

وتابع: اتحاد العمال تحت مظلته 27 نقابة عامة، وكل نقابة عامة تحت مظلتها لجان فرعية، لافتا أنه على مستوى الوظائف الموجودة على مستوى الجمهورية يوجد العديد من الشعب المنتشرة كلجان عامة ولجان نقابية في كل المؤسسات الخاصة والعامة والاستثمارية، وبالتالي اتحاد العمال هو حلقة وصل ما بين العامل وصاحب العمل.

وأكد أن متوسط قوام العمال في الاتحاد العام 5 مليون عامل، إضافة للعمالة غير المنتظمة التي لم تنضم بعد للاتحاد، ولابد من مراعاة هذه الفئة في المرحلة المقبلة ويكون هناك كيان لحمايتها.

وأشار إلى أن ما يؤرق الاتحاد في الفترة الحالية هو أنه لابد من ترتيب البيت من الداخل، وهو ما يحدث حاليا، فالاتحاد العام مر بظروف صعبة مثله مثل أي منشأة في 2011.

ولفت أن الاتحاد يمتلك المليارات من الأصول الثابتة، كما يمتلك قرية في الساحل الشمالي لابد من أن تستغل، والجامعة العمالية من أعرق المنشآت التي يمتلكها الاتحاد العام، والتي تتكون من 11 فرع على مستوى الجمهورية، وهي أكبر من جامعة القاهرة، وبها من الإمكانيات البشرية والمعدات والعمالة الفنية الماهرة.

وأوضح أن الاتحاد العام يمتلك مؤسسة ثقافية عمالية موجوة في مكان متميز، كانت في يوم من الأيام منارة للعلم للدول العربية كلها، كما يمتلك اتحاد العمال فنادق ومنشآت ضخمة على مستوى الجمهورية.


 

عمال مصر سوق العمل إعادة العمال الحرفيين التعليم قصواء الخلالي وزارة القوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

450 مليار جنيه.. موعد وقف شهادات الـ25%.. وهذا ما حققته بالجهاز المصرفي

تفاصيل رالي جميل 2023 للسيدات بالسعودية

3 أشهر | إنذار عاجل لمستأجري ممتلكات صندوق الإسكان بـ الوادي الجديد

تعرف على مواعيد مباريات بيراميدز في كأس الكونفدرالية

56 هدفا.. محمود علاء يحقق رقما قياسيا في الدوري| مدافع بثوب مهاجم

سبائك ذهبية وأرباح ضخمة | سقوط لص المباريات الحصرية في الجيزة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشركة بريئة.. أمّ مصدومة من مخبوزات معبأة شهيرة في السوق| اِعرف السبب

مكون بسيط يحول كوب القهوة مضاد حيوي طبيعي.. تفاصيل

اوعى تتجاهله ..عرَض يظهر في 80% من الحالات قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

كارثة جديدة | علامة غير متوقعة في اللحمة تؤكد أنها فاسدة..أرميها فورا

فيديو

تعديل أم حذف.. ماذا حدث بمناهج رابعة وخامسة ابتدائي؟| تغطية خاصة

لو هتتجوز قريب.. اعرف الأوراق المطلوبة وأسعارها| تفاصيل

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

خلتني أشوف جوزي قرد.. اليوتيوبر لولا فاني تعلن إصابتها بسحر من صديقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ