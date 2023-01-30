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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حوادث وأمراض ومشاكل .. خبيرة فلك تحذر جميع الأبراج | وتنبيه شديد لهؤلاء

الأبراج
الأبراج

حذرت رحاب منيعم، خبيرة علم الفلك، جميع مواليد الأبراج هذه الفترة بسبب حركة القمر وتأثيرها على الجميع بشكل متفاوت.

وقالت خبيرة علم الفلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن القمر حاليا في برج الجوزاء لمدة يومين ونصف اليوم ويقترن بالمريخ في زاوية سيئة مع الزهرة.

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وأشارت خبيرة علم الفلك، إلى أن «الطاقة فيها عصبية وحدة ممكن النقاشات البسيطة تتحول لخناقات، الكلام بيكون فيه اندفاع وحدة وعلشان كده انتبهوا على اسراركم او انكم تقولوا كلام مش عايزيين تقولوه خاصة ان عندكم رغبة كبيرة في الكلام والتواصل لكن هتندموا بعد انتهاء الطاقة دي وتحسوا انكم اتسرعتوا».

وتابعت، أن هذه الفترة يوجد سهولة في انتشار الشائعات وانكشاف الأسرار لذلك يجب تجنب النميمة، كما يوجد زيادة في فرص الحوادث السيارات ووسائل المواصلات والطائرات، كما عليكم الإنتباه من النار ومشاكل الكهرباء وفرص التعرض للكسور أو اصابات اليدين والقدمين مرتفعة.

واضافت، أنه يوم غير مناسب للمبادرات العاطفية أو الصلح الأفضل الانتظار 48 ساعة عند دخول القمر السرطان، كما بزيد التعرض للصداع وارتفاع ضغط الدم والسكر وبيزيد رغبتكم في الأكل وزحام غير مبرر في الشوارع والأسواق وزيادة التوتر والعصبية.

وتابعت خبيرة علم الفلك، «خلي بالكم على مصاريفكم لان عندكم رغبة زايدة في صرف الفلوس علي امور تافهة.


انتبهوا على موبايلاتكم وعربياتكم عرضة اكثر خلال اليومين دول للأعطال أو السرقة، الفترة دي مش مناسبة لقص الشعر ولا للعمليات التجميلية، بيزيد المشاكل بسبب زلات اللسان واكتر ناس تنتبه خلال الـ 48 ساعة دول العاملين بالقانون والإعلام والكتابة».
 

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