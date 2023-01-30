زعيم الأغلبية : حريصون على خروج قانون يليق بالرياضة المصرية

قال المهندس أشرف رشاد ، ممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب ، إن قانون الرياضة رغم انه يحتاج الي تغيير، ولكننا اتفقنا على اجراء تعديلات علي القانون القائم لسرعة اصلاح الرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور محمود حسين للاستماع لممثلي الأندية الرياضية ، في التعديلات التي تجريها اللجنة علي قانون الرياضة المقدم من الحكومة ، والنائبين خالد بدوي وآية مدني.

واكد زعيم الأغلبية ، ان الاسراع في عملية الاصلاح من خلال التغيير الذي يتضمن تعديل القانون الحالي سيكون افضل حاليا عن إعداد قانون جديد.



كما اوضح ممثل الاغلبية البرلمانية ، أن التوافق بين الجميع خلال جلسات الاستماع أمر مستحيل أن يحدث ولكن ليس صعبا ان يتوافق الأغلبية مطالبا المشاركين في جلسة الاستماع عدم النظر للتعديلات من وجهة نظر واحدة.

وأشار أشرف رشاد ، الي أن دور لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الوصول الي التوافق حول التعديلات المقدمة مؤكدا أن اللجنة أيضا حريصة علي خروج منتج يليق بالرياضة المصرية.

كما أشار زعيم الأغلبية البرلمانية ، الي أن مجلس النواب حريص علي التواصل مع جميع المهتمين بالرياضة للوصول الي التوافق الذي يحقق الهدف المنشود، مشيرا الي ان التوافق بين الهيئات الرياضية يكون صعب لأن كل نادٍ ينظر للأمور بنظرته الخاصة فالنادي الذي يملك موارد غير الذي يملك لا موارد والأندية في المدن غير الموجودة في الريف.