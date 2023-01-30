عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الأغلبية : حريصون على خروج قانون يليق بالرياضة المصرية

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف

قال المهندس أشرف رشاد ، ممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب ، إن قانون الرياضة رغم انه يحتاج الي تغيير، ولكننا اتفقنا على اجراء تعديلات علي القانون القائم لسرعة اصلاح الرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي  التي نظمتها لجنة الشباب والرياضة ،  برئاسة الدكتور محمود حسين للاستماع لممثلي الأندية الرياضية ، في التعديلات التي تجريها اللجنة علي قانون الرياضة المقدم من الحكومة ، والنائبين خالد بدوي وآية مدني.

واكد زعيم الأغلبية ، ان الاسراع في عملية الاصلاح  من خلال التغيير الذي يتضمن تعديل القانون الحالي سيكون  افضل حاليا عن إعداد قانون جديد.


كما اوضح ممثل الاغلبية البرلمانية ، أن التوافق  بين الجميع خلال جلسات الاستماع  أمر مستحيل أن يحدث ولكن  ليس صعبا ان يتوافق الأغلبية مطالبا المشاركين في جلسة الاستماع عدم النظر  للتعديلات من وجهة نظر واحدة.

وأشار  أشرف رشاد ، الي  أن دور  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الوصول الي التوافق حول التعديلات المقدمة مؤكدا أن اللجنة أيضا حريصة علي خروج منتج يليق بالرياضة المصرية.

كما أشار زعيم الأغلبية البرلمانية ، الي أن مجلس النواب حريص علي التواصل مع جميع المهتمين بالرياضة للوصول الي التوافق الذي يحقق الهدف المنشود، مشيرا الي ان التوافق  بين  الهيئات الرياضية  يكون صعب لأن كل نادٍ ينظر للأمور بنظرته الخاصة فالنادي الذي يملك موارد غير الذي يملك  لا موارد والأندية  في المدن غير الموجودة في الريف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

موضوعات متعلقة

برلماني: مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة في قطاع النقل

وزير النقل : التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كيلو متر

مترو الأنفاق والسكة الحديد | إعلان مهم من وزير النقل

وزير النقل أمام البرلمان: عودة القطارات الأسباني للعمل 15 فبراير المقبل

شباب النواب تكشف تفاصيل أطول لجنة استماع لممثلي الأندية بشأن قانون الرياضة

نائبة تطالب وزارة النقل بإتخاذ اللازم للحد من حوادث الطرق

برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية بعد ضبط 5 ملايين عبوة مغشوشة لمنتجات شهيرة

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش "كود الإتاحة" لذوي الإعاقة.. صور

ترشيحاتنا

لوبا الحلو تظهر مع أسد على الهواء: "بربيهم في البيت مثل الكلاب"

وزير التعليم للمدارس: ممنوع ربط إعلان النتيجة بدفع المصروفات

بيان عاجل من روسيا بشأن نشر أمريكا أسلحة نووية في كوريا الجنوبية

مفاجأة في سعر جرام عيار 21.. ونصيحة عند شراء سبائك الذهب| تفاصيل

بعد إصابته بأزمة قلبية.. تطورات الحالة الصحية للمطرب أبو الليف

مفاجأة .. إيران تشتبه بتورّط أوكرانيا في الهجوم على أصفهان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشركة بريئة.. أمّ مصدومة من مخبوزات معبأة شهيرة في السوق| اِعرف السبب

مكون بسيط يحول كوب القهوة مضاد حيوي طبيعي.. تفاصيل

اوعى تتجاهله ..عرَض يظهر في 80% من الحالات قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

كارثة جديدة | علامة غير متوقعة في اللحمة تؤكد أنها فاسدة..أرميها فورا

فيديو

تعديل أم حذف.. ماذا حدث بمناهج رابعة وخامسة ابتدائي؟| تغطية خاصة

لو هتتجوز قريب.. اعرف الأوراق المطلوبة وأسعارها| تفاصيل

ليلة سقوط البلوجرز.. فيديوهات فاضحة وبث أخبار كاذبة

خلتني أشوف جوزي قرد.. اليوتيوبر لولا فاني تعلن إصابتها بسحر من صديقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ