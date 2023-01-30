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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر تشهد إنجازات غير مسبوقة في قطاع النقل

النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى

أشاد النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس ، بالإنجازات التي شهدتها مصر في مجال الطرق والكباري والسكك الحديدية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس المجلس ، والتي تناقش بعض الأدوات الرقابية الموجهة لوزير النقل الفريق كامل الوزير.

وقال  النائب نادر مصطفى، إن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في هذا القطاع بدعم القيادة السياسية ، مشيدا بجهود وزارة النقل في  مكافحة الإهمال و الفساد و التسيب في قطاع السكك الحديدية.

وأضاف النائب نادر مصطفى: " تحية تقدير للوزير الذي نتمني ان يحذو حذوه كافة الوزراء والمحافظين ونطلق عليه وزير التطوير يحقق النجاحات و الإنجازات كافة قطاعات الوزارة  ومنها الحد من الحوادث و ضبط قطاع السكك الحديدية   ، و مكافحة السوق السوداء  " .

وقال النائب نادر مصطفى ، إن النقل من أهم عناصر التنمية في العالم حاليا، بل وهو العامل الرئيسي الجاذب للاستثمار والمؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي حيث حققت مصر انجازات غير مسبوقة في كافة قطاعات النقل تصل لتريليوني جنيه اجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل المصرية في اطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من ٢٠١٤ الى ٢٠٢٤.

وأكد النائب نادر مصطفى ، أن الجهود المبذولة في هذا القطاع  ساهمت في مواجهة عدد من المشكلات المزمنة  ، ومكافحة حالات الإهمال والفساد والتسيب التي كانت منتشرة داخل جسد قطاع السكة الحديد على مدى اكثر من نصف قرن.

وقال النائب نادر مصطفى ، مصر في هذه المرحلة المهمة فى تاريخها في حاجة ماسة الى وزراء مقاتلين مثل الفريق ،  الذي نشاهده دائما يواصل العمل ليلا ونهارا حتى في ظل مواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل والانتاج في جميع قطاعات النقل والمشروعات القومية الكبرى و أختتم " تحية تقدير واحترام لهذا الوزير ".

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