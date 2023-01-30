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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإعلان التسهيلات الممنوحة لذوي الإحتياجات في وسائل النقل المختلفة

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإعلان عن التفاصيل الكاملة بشأن التسهيلات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل المختلفة.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير النقل، كامل الوزير، موجها التحية للوزير على الجهود التي يقومون بها، قائلا: أنا طبيب وأعلن خطورة الجلطات، مصر كانت تعاني من جلطات، إلا أن الوزير قام بفتح الشرايين وتم حل المشكلات، والإنجازات واضحة".

رفع كفاءة الموانئ المصرية

 وتسائل أبو العلا، عن خطة تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن مصر بها نحو 18 ميناء، مطالبا بضرورة الكشف عن إذا كانت هناك شركات إدارة متخصصة أو عالمية أم إتاحة فرصة للشركات المصرية. 

وقال عضو مجلس النواب: ملف النقل النهري من الملفات الهامة، حيث يقلل من التكلفة، مطالبا بمنحها للقطاع الخاص لعمل نقلة كبيرة في النقل النهري، لاسيما وأن مصر حباها الله بإمكانيات هائلة في هذا الشأن. ولفت أبو العلا، إلى مشكلة سكان أكتوبر وزايد والهرم بسبب طريق الضبعة الذي يمثل تكلفة كبيرة على المواطن، مقترحا عمل اشتراكات شهرية لتقليل الضغط.

مجلس النواب وزير النقل ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق الإنسان أيمن أبو العلا كامل الوزير ذوي الاحتياجات

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