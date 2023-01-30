خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير المصري

أعلن الإعلامي خالد الغندور، عن نجاح نادي المصري في ضم مهاجم غزل المحلة عبده يحيى.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك "المصري يعلن ضم مهاجم غزل المحلة "عبده يحيي".

أعلن النادي المصري تعاقده رسميا مع عبده يحيى لدعم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع.

وحسم مسؤولو النادي المصري الصفقة الثامنة حلال الميركاتو الشتوي الجاري بضم محمد الفيومي لاعب وسط دكرنس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع النهائي بالإضافة إلي نسبة من إعادة البيع لاي نادي اخر..