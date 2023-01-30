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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمساومة مالكيها.. حبس شخصين تخصصا في سرقة سيارات النقل

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخصص في سرقة سيارات النقل بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة ماليكها على إعادتها مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط شخصين بالقاهرة لاتهامهم بالتخصص فى سرقة سيارات النقل بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن قيام شخصين " لأحدهما معلومات جنائية " بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات النقل بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل دفع مبالغ مالية وإنهما وراء إرتكاب واقعتى سرقة بدائرة قسم شرطة المرج بذات الأسلوب أمكن ضبطهما.

وإعترف المتهمين بإرتكاب واقعتى السرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المستولى عليهما بمخزن كائن بقطعة أرض زراعية ملك أحدهما بدائرة القسم .

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان ، وإتهماهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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