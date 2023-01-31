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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 31-1-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أعلي سعر دولار في البنوك المصرية أمام الجنيه مع أول تعامل له اليوم الثلاثاء الموافق 31-1-2023؛ نحو  30.07 جنيها للشراء و 30.1 جنيها للبيع.

 

وجاء أعلي سعر لـ الدولار في أحد أهم بنوك القطاع الخاص العربية والمتمثل في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار الآن في البنوك

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زيادة في السعر

وسجل سعر الدولار أمس زيادة قدرها 10 قروش علي الأقل في المتوسط بمعظم البنوك.

 

 

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 29.96 جنيها للشراء و 30.06 جنيها للبيع.

 


أقل سعر


جاء أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.


وسجل ثاني أقل سعر دولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 29.84 جنيها للشراء و 29.94 جنيها للبيع.


وبلغ سعر الدولار نحو 29.9 جنيها للشراء و 30 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة


متوسط سعر الدولار


بلغ متوسط سعر الدولار بمعظم البنوك المصرية نحو 30 جنيها للشاء و 30.1 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية، الأهلي المتحد، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد المشرق".


استقرار السعر 


وشهد سعر الدولار ، ثباتا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31-1-2023؛ بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

أذون خزانة

واعلنت وزارة المالية عن طرح أذون خزانة عبر البنك المركزي المصري بقيمة 43.5 مليار جنيه، لأجلي 182 و364 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية، بغرض تمويل عجز موازنة الدولة.

وتأتي هذه الطروحات من أصل 80 مليار جنيه مخطط اقتراضها عبر أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة العامة خلال يومين اثنين هما الأحد والإثنين من نفس الأسبوع، إذ تخطّط وزارة المالية لطرح أجل خزانة 182 يومًا اليوم بقيمة 20 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 21.442% بأقل عائد 19.99% وأعلي فائدة 22.5% بإجمالي طلبات اكتتاب وصلت لـ 352 مرة لتغطية الطرح.

ووصل حجم الطلبات المقبولة للطرح بواقع 181 طلب تغطية بقيمة 22.127 مليار جنيه بأقل عائد فائدة نسبته اقتربت من 20% و أعلي عائد بـ 21.4% ومتوسط سعر 21.304%.

وبلغ حجم الطرح المستهدف لأجل 364 يوما بقيمة 23 مليار جنيه بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلي سعر بنسبة 22.9% و متوسط عائد بـ 21,93% علي مستوي 348 طلب تغطية.

وصلت جملة الطرح المقبول بـ 44.713 مليار جنيه تم تغطيته بـ 259 مرة بأقل عائد فائدة نسبته 18% و أعلي عائد بنسبة21.95% و متوسط سعر بنسبة 21.85%.

تدبير العملة الأجنبية

وتسعي الدولة المصرية مع انتهاء تداعيات قرار فتح الاعتمادات المستندية لحل أزمة نقص العملة الأجنبية في البنوك وبالفعل تم القضاء عليها بهدف توفير الدولار للمستوردين، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي المصري، يقوم بتوفير كل ما يحتاجه المستوردون وفقا للأولويات التي تحددها الدولة في السلع المطلوبة خلال هذه الفترة

ونجح البنك المركزي والحكومة في حل  الاختلالات مع صندوق النقد الدولي، بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة تراكم البضائع، ولكن لا تزال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة، حيث يجري حاليا الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع

وتستهدف الاجراءات التصحيحية الأخيرة للحكومة والبنوك في خفض أسعار السلع بشكل تدريجي،  إذى أن بعض المصانع لديها مخزون من المواد الخام يكفي شهر وشهرين وهذا معدل جيد بالمقارنة وقت الأزمة.

 

 

 

 

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