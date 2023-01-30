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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد سلبية مسحة المنشطات .. عبد الله جمعة يوجه رسالة لجمهوره

صدى البلد

نشر عبد الله جمعه لاعب الزمالك صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.  

وعلق عبد الله جمعه علي الصورة قائلا : اتنين عمرهم مابيندموا اللي بيجرب واللي بيعافر ".


كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن وصول نتيجة العينة الخاصة بثنائي الفريق الأول بنادي الزمالك أحمد فتوح وعبدالله جمعة، بعد عرضهما على لجنة فحص المنشطات التابعة التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي، على شاشة قناة الزمالك، أن نتائج العينات الخاصة بالثنائي فتوح وعبدالله جمعة، وصلت اليوم الأحد من معامل تحليل المنشطات في مدينة برشلونة الأسبانية، وجاءت النتيجة سلبية لكلا اللاعبين.

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