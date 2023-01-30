بدون بطانة.. نيكول سابا تثير الجدل بجمبسوت بسعر خرافي

نشرت الفنانة نيكول سابا، صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد حضورها حفل ملتقى التميز والإبداع العربي، الذي حصلت فيه على تكريم.
وأطلت نيكول سابا خلال الحفل، بجمبسوت أسود شفاف بدون بطانة من تصميم اللبناني جان فارس، والجمبسوت سعره 3900 دولار أي 117 ألف جنيه.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.
على جانب آخر، سخرت نيكول سابا من إطلالة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، خلال تواجدها في عرض أزياء سكياباريلي،الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس.