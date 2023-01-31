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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إنجلترا.. ملكة جمال تنجو من الموت | ماذا حدث لها ؟

صدى البلد

عانت بايج لورين، التي تعمل كمدربة لياقة بدنية، ملكة جمال ميرسيسايد في انجلترا، قبل وقت قصير من  الألم فى الزائدة الدودية في نوفمبر الماضي.

وتم نقل لوري  إلى مستشفى رويال ليفربول، وخضعت لعملية جراحية لمدة خمس ساعات لإزالة الزائدة الدودية التي انفجرت في مكانين.

وعندما لاحظت البريطانية، بايج لورين كانون جيمس، لأول مرة ألمًا في ضلوعها، لم تفكر في ذلك، معتقدة أنها عبارة عن عضلة مشدودة بسبب تمرين مكثف.

لكن الألم استمر في التفاقم وبعد ثلاثة أسابيع فقط، أثناء وجودها في المستشفى، انفجرت الزائدة الدودية، والآن، تشارك الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا قصتها على أمل تنبيه الآخرين إلى علامات التهاب الزائدة الدودية، وفقا لموقع express البريطاني.

وأخبر الأطباء، بايج أنها محظوظة كونها مازالت على قيد الحياة، لكن ستُترك ندوب بطول أربعة سنتيمترات على بطنها.

بعد أسبوعين في المستشفى، عادت إلى المنزل، لكن رغم محنتها، تعهدت بمتابعة حلمها بالمنافسة في مسابقات ملكات الجمال.

وستسافر الشهر المقبل إلى فيتنام حيث ستمثل إنجلترا في مسابقة Miss Charm Beauty.

وقالت بايج: "لا تزال ندباتي مؤلمة وملحوظة، لدي واحد على زر بطني واثنان على بطني ولكن عندما أتنافس في فيتنام بمسابقة ملكات الجمال، سأحرص على عدم الالتفات لها، إنها جزء مني الآن، لذا أحتاج إلى إظهار ذلك".

وتابعت: “بالنسبة للمسابقة، سأرتدي ”بيكيني" أنيقًا ومفتوحًا حتى تظهر بعض الندوب التي أعاني منها، أنا متوترة من المنافسة، لكنني سأبذل قصارى جهدي وأظهر للناس أنني أستطيع أن أفعل بشكل جيد على الرغم من الندوب التي أعاني منها، لا يجب أن تدع أي شيء يوقفك ".

ومع استمرار تفاقم الألم في ضلوعها، ذهبت بايج إلى الأطباء الذين أرسلوها مباشرة إلى المستشفى حيث انتظرت 50 ساعة حتى يتوفر سرير، وفي 21 نوفمبر الماضي، انفجرت الزائدة الدودية وتم نقلها إلى الجراحة.

وقالت بايج: "كانت تجربة التهاب الزائدة الدودية بأكملها مروعة، لقد جعلني الدواء أشعر بالسوء، وبعد العملية التي خضعت لها، استيقظت في غرفة بمفردي وكل ما أردته هو أمي وأبي، بدأت في البكاء ومرضت مرات عديدة حيث كان المورفين الذي أعطوني إياه قويًا جدًا".

وبعد الجراحة، بقيت في المستشفى لمدة أسبوع حتى أتعافى وتم لصق كيس بمعدتي لإخراج كل العدوى المتبقية مني، لقد كانت مهددة للحياة ومخيفة للغاية".

ونصحت: "أريد أن أشارك قصتي حتى يتسنى للناس فحص أعراضهم عاجلاً، حتى إذا كنت تعتقد أنه لا شيء، فقم بفحصه من قبل الطبيب لأنه قد يهدد الحياة ".

أسباب التهاب الزائدة الدودية أعراض التهاب الزائدة أعراض التهاب الزائدة الدودية

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