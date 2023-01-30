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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

منها الأسماك.. 5 أطعمة تحمي من الزكام

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة أطعمة تحمي من الزكام.


 أطعمة لحماية الجسم من الزكام:-

· الأسماك الدهنية: تحتوي أسماك التونة، والسردين، والماكريل على كميات كبيرة من الأوميغا3، حيث يساعد هذا الحمض الدهني علىتقليل الالتهابات، حيث تسبب الالتهابات انخفاض كفاءة جهاز المناعة وبالتالي زيادة فرصة الإصابة بالزكام.


 · المحار: يحتوي على الزنك الذي يساعد على مكافحة الزكام.


· الخضروات الورقية: تعتبر الخضروات الورقية الداكنة من أفضل الأنواع للوقاية من الزكام، ومثال ذلك الجرجير الذي يساعد على علاجاحتقان الصدر والسُعال.


·  الجوز البرازيلي: يحتوي على السيلينيوم الذي يعمل على تحسين عمل جهاز المناعة، والوقاية من العدوى.

 

.  الجزر والبطاطا الحلوة: يحتوي هذان النوعان من الأطعمة على البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، ويلعب فيتامين أ دوراًمهماً في تقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى حماية الأغشية المخاطية الموجودة في الأنف والحلق وهي أحد خطوط الحماية من الزكام.


 

· حساء الدجاج: يساعد حساء الدجاج على تنظيف ممر الأنف، وتخفيف الاحتقان، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الالتهاب التيتعمل على تخفيف أعراض الزكام.

 

· الحمضيات: لا تمنع الحمضيات الشخص من الإصابة بنزلات البرد، لكنها تقي الجسم من العدوى في حال وجود أشخاص مصابينبالزكام في المحيط الذي يعيشون به، كما أنّ تناول مصادر الحمضيات قبل ظهور الأعراض يُشعر الشخص بالتحسن ويساعد على التخلصمن الزكام بشكل سريع.


· الأطعمة الغنية بمضادات الاكسدة: يحتوي كل من البروكلي، والتوت البريّ، والشاي الأخضر، والبصل الأحمر، والتوت الأزرق .

 

·الزنجبيل: يساعد شرب الزنجبيل على تخفيف الاحتقان، وتهدئة آلام الحلق، والوقاية من الزكام من خلال محاربة الفيروسات المسببة له.

الاسماك تقوية جهاز المناعة تقليل الألتهابات الخضروات الورقية الأسماك الدهنية الخضروات الورقية الداكنة تقليل الالتهاب

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