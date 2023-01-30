برلماني: المناقشات مع وزير النقل بمجلس النواب مثمرة ولصالح الدولة

قال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن اللقاء اليوم مع المهندس كامل الوزير وزير النقل، كان مثمرا للغاية ولصاح الدولة المصرية ومشارعها القومية، مشيدا بأداء وزير النقل والمجهودات التي يقوم بها في ملف الطرق والمواصلات، قائلا إن هذه النجاحات تجعل المطالب أكبر أيضا من المواطنين.

وأضاف حسين ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الإثنين، أن هناك إشكالية بطريق الواحات، بسبب ازدواج الطريق القديم مع الجديد، مشددا على ضرورة الانتهاء من 70 كيلو متر متبقية ناحية السادس من أكتوبر، وهذا الجزء تابع لجهاز المدينة.

وتابع: "حجم الإصابات في مستشفى أكتوبر بسبب حوادث طريق الواحات يمثل أزمة كبيرة"، مطالبا وزير النقل بضرورة العمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختلفة لنهو طريق الواحات.