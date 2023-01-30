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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشارى يقدم نصائح للوقاية من الأمراض المعدية وحماية الكبد من السموم

الكبد
الكبد

 قال الدكتور محمد عز العرب ، استشاري الجهاز الهضمى والكبد ومؤسس وحدة  أورام بالمعهد القومى للكبد ، إن جائحة كورونا  ألقت بظلالها الثقيلة على العالم، وبات من الضرورة بمكان الاهتمام بصحتنا بشكل أفضل وخاصة بالعضو الأكبر في جسم الإنسان "الكبد"، مشيرا الى أن الكبد عضو فريد يعمل كمصفاة طبيعية تحمينا من السموم والأمراض وتساعد على تقوية مناعة الجسم.

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وأضاف عز العرب ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاثنين ، أن  هذا العضو الفريد يعمل كمصفاة طبيعية تحمينا من السموم والأمراض وتساعد على تقوية مناعة الجسم، وربما تمكن من إنقاذنا خلال هذا العام الذي طفح بفيروس كورونا من كل حدب وصوب.

وتابع :" قد تظن أن معدتك وأسنانك تقومان بكل العمل والجهد لهضم الطعام، وتغذية جسدك، ولكن هذا جزء بسيط من الحقيقة، " مشيرا الى أن وظيفة الكبد الرئيسية هي تصفية الدم القادم من الجهاز الهضمي وإزالة السموم الموجودة فيه وتمريره إلى بقية أنحاء الجسم، ويقوم بتصنيع العصارة الصفراء التي تساعد بشكل رئيسي لإتمام عملية الهضم.

ونصح عز العرب بتجنب شرب الكحول بشكل غير مسؤول لحماية الكبد"، خاصة عند استخدام ادوات الحلاقة الخاصة بالغير ، حيث أن وظيفة هذا العضو هي التخلص من السموم، ولهذا يجب حمايته من التعرض للكثير منها، بحيث لا يستطيع مواكبة الأمر ، بالإضافة إلى ذلك يجب أن نقلل من تعرض الجسم للمنظفات، والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، وعدم تعاطي المخدرات والعقاقير غير المشروعة وحماية الجسم من السموم، إذ إن تناولها بشكل غير صحيح قد يتسبب بضرر كبير للكبد.

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