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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الزراعية: 10 آلاف جنيه هامش ربح الفلاح من بيع فدان القمح

القمح
القمح

أكد الدكتور رضا محمد علي، رئيس الحملة القومية للقمح، ومدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن سعر أردب القمح والذي تم الإعلان عنه لا يتناسب مع السعر العالمي، إلا أن السعر يرضي كافة المزارعين في مصر، حيث إن السعر العام الماضي كان 850 جنيها والآن 1250 جنيها.

أوضح "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك هامش ربح للمزارع من بيع القمح، حيث إن هامش ربح بيع فدان القمح يصل من 8 آلاف جنيه لـ10 آلاف جنيه، منوهًا بأن ملف القطاع الزراعي حصل على اهتمام كبير جدًا، إذ أنه كان هناك اهتمام كبير بالمحاصيل الاستراتيجية.

 

إنتاجية القمح لــ4 ملايين فدان

وأشار إلى أنه يتم استهداف وصول انتاجية القمح لــ4 ملايين فدان بـ55% من احتياجات السوق المصري، إذ أن هذا يعد انجازا كبيرا ولم يحدث من سنوات عديدة، وهناك جهات معنية للوصول للسعر المعلن، وهناك معايير واضحة لتسعير شراء القمح من الفلاحين.

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