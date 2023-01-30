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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يأسف لما بدر منه مع مهاجم ومدرب منتخب هولندا في كأس العالم

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أعرب ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أسفه للشجار الكلامي الذي جمعه بلويس فان خال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، وفاوت فيجورست لاعب “الطواحين” الهولندية، عقب المباراة التي خاضها أمام منتخبهم رفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، وخاض فريقه مباراة أمام هولندا في دور ربع النهائي، وانتهت بانتصار بلاده بركلات الترجيح.

وعقب مباراة الأرجنتين، تشاجر ميسي مع فان خال كلاميًا، كما قام بوصف فيجورست بـ “الأحمق” في مقطع فيديو تم تناوله بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحول لـ “تريند" عالمي.

 وقال ميسي في تصريحات لمحطة “أوربانا بلاي” الأرجنتينية: "لم يعجبني ما فعلته مع فان خال، لم يعجبني ما حدث بعد ذلك، كانت لحظات متوترة للغاية، الكثير من التوتر، الأمور سارت بوتيرة متسارعة للغاية والناس تفاعلت بطريقتها، لم يكن أي شيء مخطط ، لقد حدث فقط".

وزاد: "مع فيجورست، لقد تفاعلت بهذه الطريقة، هناك الكثير من الأمور بشأن هذا اللاعب، لحظات التوتر مثل هذه.. كنت في المنطقة المختلطة، لقد حدث الأمر فقط، لا أحب أن أترك هذه الصورة، لكن هذه الأمور تحدث".

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