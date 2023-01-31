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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قضاء سجود التلاوة عندما يتيسر ذلك .. اعرف الرأي الشرعي

صدى البلد

هل يجوز قضاء سجدة التلاوة بعد الانتهاء من القراءة أو عند توافر مكان السجود .. سؤال يشغل بعض الأشخاص ، وقال الفقهاء أن سجود التلاوة مستحب، ووقته بعد قراءة آية السجدة أو الاستماع إليها، فإن لم تفعل في وقتها، فهل تقضى أم لا؟ في ذلك خلاف.

 وقال بعض الفقهاء أن الظاهر أنها لا تقضى إذا طال الفصل، وينبغي أن يكون السجود عقب قراءة آية السجدة أو استماعها، فإن لم يفعل فهل يقضيها؟.

وقال فريق آخر من العلماء ، عدم القضاء وقالوا بأنها تفوت بطول الفصل عن سببها، قال النووي في المجموع: ينبغي أن يسجد عقب قراءة السجدة أو استماعها، فإن أخر وقصر الفصل سجد، وإن طال فاتت، وهل تقضى؟ فيه قولان: أظهرهما لا تقضى لأنها تفعل لعارض فأشبهت صلاة الكسوف. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب سجود التلاوة كما هو مذهب الحنفية، وقد قالوا بأن هذا الوجوب ليس على الفور، وأداؤها ليس على الفور حتى لو أداها في أي وقت كان يكون مؤديا لا قاضيا هذا في غير الصلاتية -أي التي قرأها في الصلاة- أما الصلاتية إذا أخرها حتى طالت القراءة تصير قضاء ويأثم .

 هل يجب رفع اليدين عند التكبير لسجدة التلاوة

هل يجب رفع اليدين عند التكبير لسجدة التلاوة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية .

أجاب المفتي السابق قائلا : لا بأس من رفع اليدين عند التكبير لافتا إلى أن الإمام البخاري أورد في كتابه باب كامل عن التكبير وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث أورد في كل أحاديثه  أنه لم يترك تكبيرة واحدة في أي وضع إلا ورفع يديه الشريفتين ،فيجب أن نتبع سنة النبي في ذلك .

حكم تكرار سجود التلاوة أثناء تحفيظ القرآن للأطفال

حكم تكرار سجود التلاوة أثناء تحفيظ القرآن للأطفال.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث تساءلت محفظة: هل ينبغي علي وعلى الأطفال عند كل سجدة يسمعونها في ظل تكرار السجدة الواحدة أكثر من مرة؟

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