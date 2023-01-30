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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار خفيفة على عدة مدن بكفر الشيخ.. صور

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الإثنين، هطول أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة، حسب توقعات هيئة الأرصاد المصرية بتعرض محافظات الدلتا لأمطار ومنها محافظة كفر الشيخ.

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وانتشرت معدات مجالس مدن مصيف بلطيم وبلطيم، والبرلس، لرفع مياه الأمطار، من الشوارع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشهدت مدن البرلس ومصيف بلطيم وبلطيم أمطاراً متوسطة، في حين شهدت مدن دسوق ومطوبس وفوة وسيدي غازي ، هطول أمطار خفيفة، وتابع هيثم عطية، رئيس مصيف بلطيم، رفع مياه الأمطار من شوارع المصيف.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها في حالة تعرضها للأمطار.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة مصافي  الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تمت تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

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