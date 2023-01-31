طلاب جامعة الطفل بكفر الشيخ يتعرفون على إمكانيات كلية الذكاء الاصطناعي.. صور

بدأت جامعة كفرالشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، تنفيذ البرنامج الدراسي بجامعة الطفل، لطلاب المرحلة السادسة بزيارة، اليوم، الإثنين، لكلية الذكاء الإصطناعي في اليوم التدريبي الأول لاطفال جامعة الطفل.



واستقبلت الدكتور مني حسين النجار المدرس بكليه الذكاء الاصطناعي، الأطفال، لتعريفهم بالكلية وأهميتها في الواقع العملي، وما تمثله كلية الذكاء الإصطناعي لهم، وألقت محاضرة عن " مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته في حياتنا وأشهر مفاهيم لغات البرمجة " لطلاب جامعة الطفل، فضلاً عن إجراء مناقشات حول كثير من الآراء فى استخدامات الذكاء الاصطناعي و الحاسب الآلي.



وأكدت النجار ، حرص إدارة الكلية واهتمامها ببرامج جامعة الطفل، وتقديم كافة سبل الدعم إيماناً بأهمية دورها المؤثر في تشكيل عقول النشء المختلفة.



وأوضحت الدكتورة أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ، أن مشروع جامعة الطفل يتيح الفرصة لأطفالنا للتعرف على المجتمع الجامعي و الأساتذة الجامعيين وزيارة المعامل وإجراء التجارب مما يساعد على تنمية قدراتهم العقلية والعلمية والإبداعية.



أشارت عكاشة إلى أن مشروع جامعة الطفل تم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث تم تسجيل الاطفال علي موقع الأكاديمية للالتحاق بالجامعة وتدريبهم بكليات الجامعة المختلفة طبقا لبرنامج الأكاديمية.

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