توصية برلمانية برفع كفاءة قصر ثقافة شبين القناطر

ناقشت لجنة الثقافة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود بدر، أمس الاثنين بشأن عدم افتتاح قصر ثقافة شبين القناطر بمحافظة القليوبية منذ أكثر من عشرة أعوام رغم الوعود المتكررة من الوزارة بافتتاحه.

وأكد بدر على أنه تم الانتهاء من مناقشة طلب الإحاطة الخاص بقصر ثقافة شبين القناطر وتم الاتفاق علي، البدء في أعمال رفع كفاءة وصيانة القصر الأسبوع القادم وتم الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية من أجل هذا الغرض، توفير المبلغ المطلوب لإنهاء إجراءات الحماية المدنية حوالي ٢٣ مليون جنيه، وتم تسليم قرار الإسناد الخاص بالقصر والاتفاق علي موعد محدد البدء في الأعمال الأسبوع المقبل.

وأوصت اللجنة بإلزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالبدء على الفور وخلال الأسبوع القادم في أعمال الصيانة ورفع كفاءة قصر ثقافة شبين القناطر خلال شهرين من تاريخه ( وفق ما وعدت)، مع العمل على الانتهاء من تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية تمهيداً لافتتاحه في الموعد المحدد (سبتمبر 2023)، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النائب محمود بدر.