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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسرة «لف وارجع تاني» تحتفل بعيد ميلاد صلاح عبدالله.. وتقترب من إنهاء التصوير

صدى البلد

احتفل صناع فيلم "لف وارجع تاني" بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله ، بحضور فريق العمل، وذلك أثناء تصوير مشاهد الفيلم داخل فيلا بالحزام الأخضر.

والفيلم من انتاج رويال صن للإنتاج والتوزيع لصاحبها المنتج سامر المحضر، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان .

وفي سياق متصل انتهى فريق "لف وارجع تاني" من تصوير حوالي 85% من الفيلم ، ويسعى فريق الفيلم للانتهاء من تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة ، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز تمهيداً لعرضه .

أحداث الفيلم :

تدور أحداث الفيلم في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل احدى حواري القاهرة للبحث عن عمل ، ولكن تحدث مفاجأة مدوية ، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت الي مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلي ان فيلم "لف وارجع تاني" انتاج رويال صن "سامر المحضر" وتأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان" ، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات ، وبطولة النجوم احمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل ، بالإضافة الي عدد كبير من ضيوف الشرف ، منهم سليمان عيد واسماعيل فرغلي .

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صلاح عبدالله فيلم لف وارجع تاني صناع فيلم لف وارجع تاني

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أسرة «لف وارجع تاني» تحتفل بعيد ميلاد صلاح عبدالله.. وتقترب من إنهاء التصوير

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