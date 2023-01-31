شرط الزمالك يعوق رحيل إمام عاشور

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن سر عدم اتمام مسؤولي الأبيض لإجراءات انتقال إمام عاشور لاعب وسط الفريق لنادي ميتيلاند الدنماركي حتى الآن.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على بيع اللاعب للنادي الدنماركي مقابل الحصول على 3 ملايين دولار وخاض اللاعب مباراة فيوتشر بالأمس في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز باعتبارها أخر مباراة له مع الأبيض.

وأكد المصدر أن الزمالك يرغب في الحصول على توقيع إمام عاشور على إقرار بعدم العودة إلى أي نادٍ في مصر إلا الزمالك في حال قراره بالعودة إلى الدوري المصري.

وينتظر مسؤولو نادي ميتيلاند الدنماركي حسم الموضوع خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي حالة عدم حسم الأمر؛ قد يصرف النادي النظر عن الصفقة ويتجه لبديل اخر.