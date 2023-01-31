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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبدالواحد: البنك الأهلي يمتلك لاعبين كبار.. وهذا سبب غضبي أمام المحلة

نادي البنك الأهلي
نادي البنك الأهلي

أعرب محمد عبد الواحد، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، عن رضائه على أداء فريق البنك الأهلي رغم التعادل مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما في الدوري المصري، بعدما كان فريقه متقدمًا للثواني الأخيرة.

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وقال عبد الواحد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "المحلة مستقر عنا في النتائج وهم أهدى بحكم موقعهم في جدول الترتيب".

وأضاف: "نحاول بث روح المكسب في اللاعبين، البنك الأهلي يمتلك لاعبين كبار، وبابا فاسيليو يحاول بث الروح والعزيمة لديهم".

وحول ما بدر منه من غضب بعد إدراك المحلة هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة، قال عبد الواحد: "ما بدر مني عقب تعادل المحلة عصبية ملعب لأن الهدف جاء في الثانية الأخيرة، ولكني لا ألوم الحكم".

وحول التعاقد مع أحد اللاعبين قبل غلق الميركاتو الشتوي، قال عبد الواحد: "نسعى للتعاقد مع مهاجم رغم ضيق الوقت وإن شاء الله نتم التعاقد معه غدًا".

محمد عبد الواحد البنك الاهلي غزل المحلة الدوري المصري بابا فاسيليو

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