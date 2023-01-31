ببطارية 9500 مللي أمبير.. أوبو تعتزم إطلاق تابلت Oppo Pad 2 بمواصفات مميزة

تعمل شركة Oppo أوبو الصينية على إطلاق نسختها الجديدة من جهاز التابلت Oppo Pad ، والذي سيصدر تحت اسم Oppo Pad 2 ، والمقرر أن تعلن أوبو عنه خلال الأيام المقبلة، حيث يتميز التابلت بعدد من المواصفات الفائقة، والتصميم الأنيق.

وبحسب موقع Gizmochina فإن جهاز تابلت أوبو Oppo Pad 2 سينطلق جنبًا إلى جنب مع سلسلة Oppo Find X6 للهواتف الذكية في شهر فبراير القادم ، وذلك ضمن حدث كبير للشركة في الصين.

وسيأتى تابلت أوبو Oppo Pad 2 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع + IPS LCD قياس 11 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية ، مع جودة شاشة + FHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ميزات Dolby Vision و +HDR10 .

وسيقدم تابلت أوبو Oppo Pad 2 كاميرا خلفية دقة 13 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أمامية دقة 8 ميجا بيكسل، لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل تابلت أوبو Oppo Pad 2 بمعالج من نوع Dimensity 9000 من شركة ميديا تيك التايوانية ، بذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x سعة 6 و 8 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت، ونظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير المعتمدة على ColorOS .

وسيحتوى تابلت أوبو Oppo Pad 2 على بطارية عملاقة سعة 9500 مللي أمبير في الساعة ، بقوة 67 واط، ومن المتوقع أن يبدأ سعر التابلت من حوالي 350 دولار أمريكي في الأسواق العالمية.