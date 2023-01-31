قلب الأسواق العام الماضي.. كارل باي يعلن قدوم الإصدار الجديد من Nothing Phone

قال الرئيس التنفيذي لشركة Nothing البريطانية، كارل باي Carl Pei ، أن الإصدار الجديد من هاتف Nothing Phone سيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن السوق الأمريكية ستكون من ضمن أوائل الأسواق العالمية التي سيتم توفير الهاتف بها.

وصرح كارل باي في مقابلة مع Inverse قائلا : "قررنا أن نجعل الولايات المتحدة أولويتنا فيما يتعلق بالأسواق"، حيث سيكون هاتف Nothing Phone (2) ، الذي سيصدر في أواخر عام 2023 سيستهدف السوق الأمريكية على وجه التحديد".

ويرى باي أن هاتف Nothing Phone (2) سيشهد نجاحًا مشابهًا في السوق الجديدة، كما شهد سابقه Nothing Phone (1) نجاحا ساحقا في الأسواق العالمية الأخرى، حيث تمثل الولايات المتحدة حصة كبيرة ضمن السوق العالمية للهواتف الذكية.

وردا على سؤال لماذا لم يتم إطلاق النسخة السابقة من الهاتف في الأسواق الأمريكية، قال باي إن شركات الاتصالات الأمريكية تطلب أن تخضع الهواتف لعملية اعتماد وتفرض تضمين ميزات معينة في البرامج، مؤكدا أن النموذج الجديد سيكون أكثر تميزًا من النموذج الأصلي.

ويقول Pei أنه في البداية كان هناك 5 مهندسين فقط في الفريق، لذلك كان لا بد من الاستعانة بمصادر خارجية للعمل على نظام التشغيل Nothing OS، ولكن الآن تم توسيع الفريق وأصبح هناك 100 شخص يعملون على البرنامج ، إلا أنه لا يوجد إصدار تجريبي من Android 13 مصنوع بالكامل داخل الشركة.

ونمت شركة Nothing منذ بدايتها قبل عامين فقط، حيث كان لديها 200 موظف في عام 2021 حيث وصلت إلى 400 موظف في الوقت الحالي، كما نمت عائداتها بشكل كبير أيضًا ، من 24 مليون دولار في عامها الأول إلى 200 مليون دولار في عام 2022، كما تمتلك الشركة الموارد اللازمة لدخول سوق جديد.

ويرى باي أن هناك فرصة كبيرة لدخوله السوق الأمريكية حيث استشهد بالبحث الذي يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين بدأوا يشعرون بالملل من احتكار شركتي آبل وسامسونج.

وكان هاتف Nothing Phone (1) هو أول هاتف تطلقه شركة Nothing البريطانية والمملوكة لرائد الأعمال Carl Pei، حيث يعد الهاتف من الفئة الرائدة ويحتوى على مواصفات ممتازة وسعر مناسب لإمكانياته، الأمر الذى جعله يستحوذ على حصة سوقية كبيرة في الأسواق، متفوقا على عدد من الشركات الكبرى.