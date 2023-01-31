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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: راهنت على نجاح طارق حامد في اتحاد جدة

صدى البلد

أكد إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق، أن إبراهيم حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من اللاعبين المقاتلين داخل الملعب.

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وتابع سعيد خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "راهنت على نجاح طارق حامد في اتحاد جدة، وتلقيت هجوم بسببه".

وأضاف إبراهيم سعيد: "عند خوض حامد أول مباراة ودية له مع الاتحاد تم طرده وتلقى هجوم شديد، وتحدثت عبر صفحتي أنه سيكون أهم عامل في فريقه، وبالفعل أصبح كذلك".

واختتم: "أحمد حجازي مدافع الاتحاد له دور كبير في نجاح طارق حامد، والآن الثنائي هم أبرز العناصر الأساسية في تشكيل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني".

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