أسوان يدعم صفوفه بصفقتين جديدتين| تفاصيل

أعلن نادي أسوان التعاقد مع صفقتين جديدتين ضمن خطة التدعيمات الشتوية للفريق الأول لكرة القدم خلال يناير الحالي.

وقال بيان صحفي صادر عن، نادي أسوان مساء اليوم، أنه تم التعاقد رسميا مع حسام عرفات لاعب نادى الزمالك وانبي ووادي دجلة السابق.

وأشار البيان إلى أن التعاقد مع اللاعب حسام عرفات صاحب الـ33 عاما والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح والوسط الهجومي، يعد ضمن رغبة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني، لتدعيم الفريق بلاعبين من أصحاب الخبرات.

وأضاف البيان، أن نادي أسوان نجح أيضا فى التعاقد مع محمد المرسى لاعب إنبى السابق لمدة موسمين فى تعاقد حر وذلك ضمن خطة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمباريات الدوري العام المصري، ويعتبر محمد المرسى الصفقة ال 7 لفريق أسوان فى انتقالات يناير الشتوية.