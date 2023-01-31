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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك

صدى البلد

  شهدت أسعار صرف الدولار، استقرارا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم /الثلاثاء/، وذلك بعد ارتفاعه أمس بقيمة 16 قرشا في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، سجل سعر الصرف اليوم 29.90 جنيها للشراء، و30.00 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 30.00 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع. 


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.00 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي 30.07 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 29.96 جنيه للشراء، و30.06 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو تراجعا ما بين 8 - 15 قرشا خلال تعاملاته في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر؛ سجلت 32.39 جنيه للشراء، و32.58 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.49 جنيه للشراء، و32.69 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 32.57 جنيه للشراء، 32.68 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.66 جنيه للشراء، و32.77 جنيه للبيع.


وسجل الجنية الإسترليني تراجعا بين  9 - 17 قرشا، خلال تعاملاته في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي وبنك مصر، سجل 36.87 جنيه للشراء، و37.11 جنيه للبيع .


وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.99 جنيه للشراء، و37.23 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل 37.08 جنيه للشراء، و37.23 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 37.13 جنيه للشراء، و37.26 جنيه للبيع.
عربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي، 7.94 جنيه للشراء، و7.98 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي 8.14 جنيه للشراء ، و 8.16 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 94.66 جنيه للشراء ، 98.25 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.
 

دولار اليورو أسعار الدولار الدولار الجنيه المصري

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