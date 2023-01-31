للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير.. وزير التجارة يبحث مقومات تطوير صناعة الجلود

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا لاستعراض فرص ومقومات تطوير صناعة الجلود والمنتجات الجلدية في مصر وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، كما استعرض الاجتماع اخر تطورات مدينة الجلود بالروبيكي.

حضر اللقاء اللواء أحمد عبد العزيز الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمهندس محمود محرز رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والمهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وعلى خزاعي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي وشؤون المجالس النيابية وأحمد رضا معاون الوزير لشؤون الصناعة ومقرر المراكز التكنولوجية، إلى جانب المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والسيد/ باسم لطفي عضو المجلس.

وقال الوزير إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بصناعة الجلود بهدف جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلى أو الإقليمي فقط وانما على المستوى الدولي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول الى منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجي.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على جذب استثمارات جديدة فى هذا القطاع لتوطين صناعة الجلود في مصر ونقل الخبرات العالمية للسوق المصري، والذي يمتلك كافة الامكانات والمقومات التى تؤهله لاقامة صناعة جلود حقيقية، لافتاً الى اهمية الإستفادة من شركاء التنمية في توفير التكنولوجيات المتقدمة والخبراء لتطوير صناعة الجلود الوطنية فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجهات البحثية المصرية وشركات القطاع الخاص لإنتاج احتياجات قطاع صناعة الجلود من المواد الخام الكيماوية محليا.

وقد استعرض الوزير آخر تطورات مدينة الجلود بالروبيكي التي تم إنشاؤها على مساحة 506 أفدنة، إضافة إلى مساحة 282 فدانا لمحطات الصرف والمياه التي تخدم المدينة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، تم نقلهم من منطقة مجرى العيون، كما تم الانتهاء والتخصيص لكافة مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنع ، والانتهاء من التخصيص لمدابغ المرحلة الاستكمالية لعدد 101 صانع، إضافة إلى إتاحة أراض مرفقة تبلغ 100 فدان مخصصة للصناعات التى تخدم قطاع صناعة الجلود، كما يجري العمل على تأهيل توسعات محطات المعالجة بتكلفة 1,6 مليار جنيه لاستيعاب كامل صرف المدينة، وجارى الانتهاء من انشاء 100 مصنع وذلك لإتاحة بيئة مواتية لصناعة المنتجات النهائية من أحذية وشنط وملابس جلدية لسد الفجوة بين الاستيراد واحتياجات السوق المحلى.

كما ناقش اللقاء عدد من المحاور الهامة الهادفة لتطوير صناعة الجلود في مصر تضمنت اهمية توفير العمالة المؤهلة والحرفيين وتفعيل منظومة للتدريب الفني والمهني لقطاع الجلود، بالاضافة الى توفير حاضنات ومسرعات أعمال صناعية فضلا عن تطوير منظومة المجازر الالية لتحسين مدخلات الانتاج لقطاع الجلود .

