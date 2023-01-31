شنق نفسه |النيابة تأمر بدفن جثة عامل الزاوية الحمراء

أمرت جهات تحقيق الزاوية الحمراء، بالتصريح بدفن جثة عامل في انهي حياته “شنقًا” داخل شقته عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات كما أمرت باستدعاء اهل المتوفي لسماع اقوالهم والوقوف علي ملابسات الواقعة.

العثور علي جثة عامل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة عامل بمنطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره به اثار خنق حول الرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شهود عيان

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بشنق نفسه، بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.