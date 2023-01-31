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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يستعرض تقرير لجنة الزراعة حول التنمية الريفية وزيادة الدخول

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرض النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

وأوضح صقر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الاتفاق خلال سنوات تنفيذه والتعديلات التى طرأت عليه بمقتضى القرارات الجمهورية، يهدف إنشاء مراكز وتدريب وعقد 8400 دورة تدريبية لزراعة المحاصيل التصديرية مثل الرمان والبصل والعنب والتمور،  إنشاء مشروعات محطات تعبئة الحاصلات الزراعية التصديرية لعدة محافظات".

وأشار النائب، إلى أن الاتفاقية تستهدف إنشاء روابط تسويقية لتسهيل وصول المزارعين للاسواق الكبيرة والخارجية، وإنشاء مراكز خدمات زراعية متكاملة تضم كل ما تحتاجه الزراع، تكويد المزارع خاصة التصديرية لتيسير مراحل التصدير للخارج، تأهيل صغار المزارعين على تبنى الممارسات الزراعية الجيدة.

وأكد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه بناء على هذه الإنجازات التي حققها البرنامج، طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع الزراعة الآلية من الوكاله الأمريكية لإدخال الزراعات الاستراتيجية لذا تم زيادة المساهمة الإجمالية من نحو 77 الى 125 مليون دولار ومبلغ المساعدة الحالي لنحو 47 مليون دولار. 

صقر عبد الفتاح الولايات المتحدة الامريكية مجلس النواب

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