فنانون يطلقون روايتهم فى معرض الكتاب الدولي.. تعرف عليهم

انطلقت خلال الأيام الماضية فعاليات معرض الكتاب الدولي؛ حيث يعد الحدث الأهم للكتاب المصريين، وقد خاص هذا العام عدد من الفنانين والمخرجين التجربة كمؤلفين لبعض الكتب.

شريف حافظ :

من أبرز الفنانين المشاركين هذا العام فى معرض الكتاب الفنان الشاب شريف حافظ، حيث يشارك هذا العام بـ3 روايات، تناقش كل منها فكرة مغايرة وتندرج تحت تصنيف مختلف.

ولعل أحدث مؤلفات شريف حافظ، والتى أطلقها تزامناً مع معرض الكتاب الدولي هذا العام هي رواية "الزبال" إنتاج عام 2023، وتصنيفها رواية اجتماعية تتطرق إلى الصراع الطبقي والطموح .إضافة إلى رواية "إهداء إبليس" التي تتحدث عن كتاب الصفات الذي أخذ كمكيال للحكم على البشر بدلا من القانون وألف في عصر قديم بأوامر من ملك لكنه وقع في يد سفاح في العصر الحديث اعتنق أفكار الكتاب ، و رواية "أسياد الرهان" التي نشرت في عام 2021 أيضا، وكتبت في البداية كعمل درامي يطغى عليه الفانتازيا، وتتحدث عن لعبة يتحكم بها مجلس فلا شيء يحدث صدفة بل هناك عالم يسير العالم الذي نعيش فيه ومسيطر عليه.

خيري بشارة :

المخرج خيري بشارة هو الآخر يشارك فى معرض الكتاب الدولي هذا العام من لتوقيع كتابه الذي يحمل اسم “الكبرياء الصيني”.

سعيد الشيمي :

المصور السينمائي الشهير سعيد الشيمي ايضاً تواجد فى معرض الكتاب الدولي هذا العام من أجل توقيع كتابه الجديد "حكايات مصور سينما"، الذي يقدم من خلاله الغريب والخفي أثناء عمله بالأفلام.

أحمد عاطف :

المخرج أحمد عاطف درة تواجد هذا العام فى المعرض ككاتب من خلال رواية "روح واحدة" ،والتى تعد بحث فى الشخصية المصرية عبر العصور.

والرواية بها حكايات متخيلة مستندة ومستوحاة من صفحات منسية من التاريخ المصرى مثل رحلة الإسكندر فى مصر، وظهور مميز للبابا كيرلس الرابع بابا الإصلاح عام 1855.