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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عملية جراحية.. آرسنال يعلن تفاصيل إصابة النني وفترة غيابه

النني
النني

كشف نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن حجم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الدولي المصري محمد النني لاعب الوسط الفريق على مستوى الركبة اليمنى.

وقال آرسنال في بيانه إن النني تعرض لإصابة خطيرة في الركبة اليمنى أثناء حصة تدريبية، وخضع لعملية جراحية ناجحة على إثرها.

وبالتالي سيغيب النني عن الفريق لفترة طويلة لم تتحد بشكل رسمي.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه، كامل دعمه للدولي المصري، بعد الإصابة التي لحقته مؤخرا.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، 16 فوز و2 تعادل وهزيمة وحيدة.

أرسنال نادي آرسنال محمد النني النني الدوري الإنجليزي

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