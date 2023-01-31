عملية جراحية.. آرسنال يعلن تفاصيل إصابة النني وفترة غيابه

كشف نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن حجم الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الدولي المصري محمد النني لاعب الوسط الفريق على مستوى الركبة اليمنى.

وقال آرسنال في بيانه إن النني تعرض لإصابة خطيرة في الركبة اليمنى أثناء حصة تدريبية، وخضع لعملية جراحية ناجحة على إثرها.

وبالتالي سيغيب النني عن الفريق لفترة طويلة لم تتحد بشكل رسمي.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه، كامل دعمه للدولي المصري، بعد الإصابة التي لحقته مؤخرا.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، 16 فوز و2 تعادل وهزيمة وحيدة.