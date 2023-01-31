نشرة المرأة والصحة.. الألم في هذا الجزء بالجسم يكشف الإصابة بنوع خطير من السرطان.. علامة واحدة تظهر قبل السكتة الدماغية بأسبوع

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

باحثون: البروتين النباتي أفضل من مصل اللبن لإدارة مستويات السكر في الدم

أفاد باحثون في جامعة "وستمنستر" فى بريطانيا ، بأن مخفوقات البروتين النباتى قد تكون بديلا قابلا للتطبيق عن مخفوقات بروتين مصل اللبن، خاصة عند الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مراقبة دقيقة لمستويات السكر في أجسامهم.

بنسبة 70%.. مشروب واحد شائع يحميك من خطر الجلطات المفاجئة

يمكن أن تكون جلطات الدم مفيدة وضارة في الوقت نفسه، ومع ذلك، فإن الجلطات الضارة التي تتطور في الأوردة والشرايين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

علامة واحدة تظهر قبل السكتة الدماغية بأسبوع | لن تتوقعها عرض شائع بدون ألم يشير إلى الإصابة بسكتة دماغية لدى الكثيرين وقد تحدث معظم حالات السكتات الدماغية بسبب انقطاع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، غالبًا ما يكون بسبب انفجار الأوعية الدموية إلا ان الاكتشاف المبكر يقلل بنسبة كبيرة من فرص الإصابة.

مفاجأة.. بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ خيالي

بأضعاف قيمته التقديرية، قدر سعر فستان الراحلة الأميرة ديانا الأرجواني من تصميم "فيكتور ادلشتاين"، وذلك بسعر يتراوح من 80 ألف دولار إلى حوالي 120 ألف دولار، وهو 5 أضعاف سعره، وقد تم بيعه لأول مرة ضمن فعاليات مزاد في شهر يونيو عام 1997 قبل وفاة ديانا بفترة قليلة.

تحذير عاجل من هاني الناظر بشأن وصفة خطيرة لتغيير لون العيون حذر الدكتور هاني الناظر ، استشاري الأمراض الجلدية من خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من منشور غريب انتشر علي صفحات التواصل الاجتماعي ينصح باستخدام عصير الليمون لتغيير لون العين إلى الأخضر.

هتخلص جسمك من السموم والدهون.. 3 مشروبات خارقة ابدأ بها يومك

يمكنك أن تبدأ بداية جيدة بشرب كوب من المشروبات الصحية والمنعشة فمن المحتمل أن يكون جسمك مصابًا بالجفاف بالفعل عند الاستيقاظ - بينما الماء هو الخيار الأفضل لبدء اليوم ، يمكن أن تكون المشروبات الصحية الأخرى مفيدة أيضًا فيما يلي وفقا لموقع بولد سكاي الهندي بعض من أفضل المشروبات للشرب أول شيء في الصباح لضمان مستوى صحي من الترطيب.



علاج الكحة الناشفة المستمرة بدون أدوية في 10 ثواني

يصاب الرضع بـ الكحة الناشفة نتيجة الألتهاب الجهاز التنفسي العلوي كالحلق أو اللوزتين والجيوب الأنفية، وقبل التطرق إلى علاج الكحة الناشفة يجب الانتباه إلى مسببتها.



كارثة لأطفالنا.. تحذير عاجل بسبب هذا النوع من معجون الأسنان

على الرغم من فوائد معجون الأسنان في الحفاظ على صحة الفم وأسنان الطفل، حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من مخاطر استعمال معجون أسنان الأطفال المحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم، مؤكدة أن تلك المادة الصبغية البيضاء قد تلحق ضررا بالمادة الوراثية.

5 أنواع من أحمر الشفاه تسبب السرطان وتدمر الجسم

يعد أحمر الشفاه من أخطر المواد التجميلية التى يمكن أن تتسبب فى إصابة المرأة بأخطر الأمراض، لذا يجب معرفة طبيعة المواد الداخلة فى تكوينه.

