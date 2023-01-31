طريق مسدود.. المجر تحذر الاتحاد الأوروبي من أن تصبح الولايات المتحدة الأوروبية

حذر وزير الخارجية المجري، بيتر سيجارتو، الاتحاد الأوروبي من أن يصبح "الولايات المتحدة الأوروبية"، واصفًا الفكرة بأنها طريق مسدود.

وقال سيجارتو: "الأيديولوجيات السياسية السائدة تضعف الكتلة فقط، وفكرة الولايات المتحدة الأوروبية هي طريق مسدود تمامًا. يجب أن يقوم الاتحاد الأوروبي القوي على الدول الأعضاء القوية التي تمثل بفخر جذورها الثقافية والتاريخية والدينية”.

كما أشار رئيس وزارة الخارجية المجرية إلى أن حوالي 80٪ من صادرات المجر يتم إرسالها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، لذا فإن بودابست مهتمة بوجود اتحاد أوروبي قوي.

وأوضح أن الخطاب الأوروبي كان أيديولوجيًا وتسييسًا بشكل مفرط حتى قبل الصراع في أوكرانيا، قائلا: "كان من الصعب التفاوض على أساس البراجماتية والعقلانية، والصراع المسلح أدى فقط إلى تفاقم الوضع".

وقال وزير الخارجية المجري : "إذا تحدث شخص ما بصوت عقلاني أو براجماتي، فسيتم اتهامه على الفور بانتهاك وحدة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أو حتى بأنه جاسوس روسي أو ممثل لدعاية الكرملين".