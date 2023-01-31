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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

آداب القاهرة تعلن مواعيد الامتحانات التكميلية.. وشرط مهم لدخولها

صدى البلد

أعلنت الدكتورة عبير محمد عبد السلام، عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد الامتحان التكميلى للطلاب المتوجب عليهم استكمال مواد دراسية ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت “عبد السلام”، إنه تم إعلان جدول الامتحان التكميلي للطلاب المتوجب عليهم استكمال مواد دراسية، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ يوم الخميس الموافق 16 فبراير وتستمر حتي يوم الخميس 23 من نفس الشهر.

وأشارت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إلى أنه تم التنبيه على الطلاب الذين يخضون الامتحان التكميلي أن يكون المواعيد النهائي لسداد رسوم الامتحان قبل بداية الامتحان بأسبوعين.

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جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في برامج الساعات المعتمد بكلية الهندسة، وجميع نتائج الآثار والتربية للطفولة المبكرة والعلاج الطبيعي، حيث تشير التقارير المقدمة للدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، من عمداء الكليات المذكورة: الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد الهندسة، والدكتور أحمد رجب، عميد الآثار، والدكتورة جيهان عزام، عميدة التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، أن متوسط نسب النجاح تتراوح بين 70% و90%.

وفي وقت سابق، تم إعلان نتائج كلية الزراعة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، كما تعلن في الأيام القليلة القادمة نتائج باقي الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

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