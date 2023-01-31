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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع الزمالك يرحل عن الفريق مجانا

صدى البلد

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رحيل محمد عبد السلام، مدافع الأبيض المتواجد في قائمة الانتظار مجانا في ظل عدم قيده بقائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وحصل اللاعب الاستغناء الخاص به من النادي الأبيض بسبب عدم قيده في قائمة الفريق الحالية بعد وضعه لمدة ستة أشهر على قائمة الانتظار.

 

ويفاضل اللاعب بين عدة عروض محلية في الفترة الحالية لحسم وجهته الجديدة اليوم والتوقيع لأحد الأندية.

 

ودخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع إدارة نادي غزل المحلة لضم أحمد النادري لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في يناير الجاري قبل غلق باب القيد.

 

كان مسؤولو الزمالك فتحوا باب المفاوضات من قبل مع محمد متولي كناريا لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا لضم اللاعب قبل أن يدخل بيراميدز في منافسة مع الأبيض لضم "كناريا".

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت  بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين توقف رصيد فيوتشر عند 31 نقطة يحتل المركز الثالث.

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