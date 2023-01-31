ساعات قليلة تحسم موقف الزمالك من ضم هذا اللاعب

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض عبد الرحمن مجدي جناح فريق الإسماعيلي على مسؤولي نادي في الساعات القليلة الماضية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي ذلك في ظل ترحيب الإسماعيلي ببيع اللاعب بسبب الأزمة المادية التي يمر بها الدراويش في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الزمالك موقفهم من ضم اللاعب من عدمه خلال ساعات قليلة وفقا لاحتياجات الجهاز الفني وقبل غلق باب القيد الشتوي.

وقع محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقود انتقال لنادي فيوتشر في صفقة انتقال حر، بعد رحيله مجانا عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان اللاعب يتواجد في قائمة الانتظار للزمالك منذ بداية الموسم قبل أن يرحل رسميا عن الأبيض خلال الساعات الماضية في ظل عدم قيده بقائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل اللاعب الاستغناء الخاص به من النادي الأبيض ووقع على عقودالانتقال لنادي فيوتشر لينضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر.

يعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور/الشافعى صالح أنه بعد مشاورات مع لجنة الكرة والمدير الفنى للفريق الأول وإستطلاع رغبة اللاعب / أحمد بلحاج وبعد مفاوضات أجريت على مدار اليوميين الماضيين لدراسة العرض الرسمى المقدم من نادى الزمالك للحصول على خدمات اللاعب سعت إدارة نادى أسوان خلال المفاوضات الحصول على أفضل المزايا التعاقدية حفاظا على حقوق النادى فقد تمت الموافقة على الآتى :

- الموافقة على إعارة اللاعب/ أحمد بلحاج حتى نهاية الموسم 2022/2023 لنادى الزمالك طبقا للعرض الرسمى الوحيد الذى تلقاه نادى أسوان

- لنادى الزمالك الحق فى تفعيل بند شراء اللاعب خلال إسبوعين من نهاية الموسم 2022/2023

- ليصل إجمالى إتمام الإعارة والبيع 18 مليون جنية لصالح نادى أسوان

- لنادى أسوان الحق فى الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع أو إعارة اللاعب داخليا أو خارجيا بعد تفعيل بند بيع اللاعب فى الموسم الجديد

- يحق لنادى أسوان الحصول على مميزات وحوافز مالية طبقا لمشاركات اللاعب محليا وإفريقيا وعدد الأهداف التى يسجلها خلال مدة الإعارة

- ويؤكد نادى أسوان بأن العرض الجدى والرسمى الوحيد الذى تلقاه اللاعب و وصل إدارة النادى كان من نادى الزمالك وتلقى النادى إتصالا من أحد الأندية بعرض لم يتجاوز 7 ملايين جنيه للبيع النهائى للاعب ولذلك سعت إدارة نادى أسوان من خلال العرض الرسمى المقدم لها من نادى الزمالك أن تحقق أفضل العوائد المالية بما يتناسب مع إمكانات وقيمة اللاعب الفنية والصورة التى ظهر بها مع سريان عقدة لمدة موسم آخر

ويشكر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى مجلس إدارة نادى الزمالك والمسئولين عن إدارة الكرة نظرا للصورة الحضارية التى خرجت بها المفاوضات معتزين بالفترة التى قضاها اللاعب / أحمد بلحاج بين صفوف فريق أسوان والتى كانت نموذجا للإلتزام بإحترافية لاعب كرة القدم متمنين له التوفيق مستقبلا

" مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى"