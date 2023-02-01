عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استخدام حيوان في أعمال البلطجة يعرضك للحبس 5 سنوات بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة استغلال الحيوانات في ترهيب المواطنين وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات التي نصت علي عقوبة تصل للحبس 5 سنوات في حالة استخدام حيوان في اعمال البلطجة وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:

 عقوبة البلطجة والتخويف


ونوضح عقوبة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وتصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

المواطنين الشرطة تخويف البلطجة الحيوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

ترشيحاتنا

ردا على الغرب..حظر روسيا بشأن تطبيق سقف أسعار النفط يدخل حيز التنفيذ

رغم بيان اتحاد الكرة.. خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك

عمرو القاضي: فتحنا باب سياحة حفلات الزفاف.. والزائر الهندي يقدر المنتج الثقافي المصري|فيديو

أيهما أفضل في هذه الأيام.. الصدقة أم الأطعام ؟

استخدام حيوان في أعمال البلطجة يعرضك للحبس 5 سنوات بالقانون

كولر يُجهز مفاجأة غير متوقعة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

الطعمية والبطاطس الشيبسي.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

دموع وتعاطف على السوشيال ميديا بعد خناقة إبراهيم فائق ومرتضى منصور |شاهد

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ