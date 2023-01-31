توصيات برلمانية لحل مشكلة المدينة الصناعية بجمصة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، محافظة الدقهلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة بوضع دراسة متكاملة للمنطقة الصناعية على أن تتضمن هذه الدراسة كافة الامور المطلوبة لاستكمال المنطقة الصناعية ما تم الانتهاء منها والجاري تنفيذه لوضع هذه المنطقة في مصاف المناطق الصناعية المتكاملة وتعرض على اللجنة في خلال 10 أيام.

كما أوصت اللجنة أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتواصل مع مستثمري المناطق الصناعية في محافظة الدقهلية ( جمصة – العصافرة – ميت غمر) ومعرفة مشاكلهم وعرضها على اللجنة.

وطالبت بأن تقوم محافظة الدقهلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجميعة المستثمرين في جمصة بالتواصل مع الشباب بتخصيص أماكن لإقامة وحدات طعام متنقلة في المنطقة الصناعية بجمصة.

في نهاية الإجتماع قررت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي ،استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع لاحق بحضور رؤساء الشركات القابضة للمياه والشرب والصرف الصحى، والكهرباء والطاقة، والغاز الطبيعى ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعى في محافظة الدقهلية، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وأكد "مرعي" أن اللجنة ستنظم بزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية وتفقد المناطق الصناعية (جمصة – ميت غمر – العصافرة) للوقوف على المشاكل التي تواجه المستثمرين في هذه المناطق.